Диетолог: Вы едите для удовольствия? Это ошибка!

Четыре-пять пар в день, а потом — несколько часов на написание курсовых, домашних работ и чтение… Жизнь студента не совсем похожа на стереотипы о ней. Как при этом успевать питаться здорово и не запустить себя? LADY.TUT.BY и « Корона » вместе с диетологом подбирают продукты для здорового рациона четверокурсницы Ксении. Конечно, не просто так: накануне профессионал составила специально для студентки четыре рецепта «ссобоек».

Наша героиня Ксения учится на филфаке БГУ, и, если говорить прямо, далеко не профан в области правильного питания.





— Когда-то давно я вообще была на 20 килограмм больше. Мотивацией к изменению себя стали девочки вокруг, которые были стройными. А еще я училась по обмену в Китае целый год. Подумала, что если начну есть их калорийные лапшу и рис, то точно располнею, — рассказывает о себе девушка.

Ксения пыталась компенсировать свои вредные привычки в еде спортзалом: сначала в Минске, а потом и в Китае. Но в итоге, по ее признанию, эффект от спорта только огорчал. Если раньше были надежды, что беговая дорожка даст индульгенцию для съеденной на ночь конфетки, то теперь стало понятно: не тут-то было.

— Утром я могла поесть кашу, причем не думала о количестве. Сколько хотела, столько и ела. Разбавила молочком, добавила медика, закусила все конфеткой — и нормально, можно идти в универ. Потом во время учебы какая-нибудь халва в буфете, булочка… А еще рядом с нашим корпусом было заведение фастфуда — понятно, что мы там вместо пар часто сидели. После этого приходила домой и обедала. То, что я съела в универе, казалось, не в счет. Наверх еще фруктик, а потом и на ночь поем, — признается диетологу Ксения.

Почему мы не пьем воду и чего боится оливковое масло

— Кто из нас с вами занимался темой питания? Как нас учили? Никак, — с места в карьер начинает Наталья Чавко, диетолог проекта.





В самом деле: то мама скажет что-то, то бабушка, а структурированных знаний о правильном питании нет никаких. Ни в школе, ни в университете нас этому не учат. По словам Натальи, раньше люди более чутко относились к своему организму и его потребностям, а теперь, в эпоху изобилия, изменился ритм жизни и у нас просто нет времени, чтобы прислушаться к истинным нуждам! Банально не помним о стакане воды для восполнения ее баланса в организме.

— Мы забываем, что хотим попить! О каком осознанном питании может идти речь? — задает риторический вопрос Наталья, проходясь по гипермаркету.

Первым блюдом станет салат с минимумом ингредиентов: морковка, апельсин (с которого обязательно нужно будет снять кожицу), семена тыквы и подсолнечника, а также оливковое масло в качестве заправки. Быстро и максимально полезно!



— Я очень люблю, когда мы на обычные продукты надеваем необычную одежду, — объясняет Наталья с морковкой в руках. — Поэтому полезнейшую морковку с витамином, А мы, кроме апельсина, будем сочетать с… семечками.



Диетолог предлагает Ксении понюхать их прямо в лопаточке. Но, увы, никакого запаха девушка не почувствовала.



— Именно поэтому мы будем семечки прокаливать и раскрывать их аромат. Зачем они нам вообще нужны в салате? — Наталья предлагает подумать над логикой блюда.

— Семечки — это жиры, — Ксения демонстрирует свою эрудицию. — А вот зачем они к морковке…

— Есть жирорастворимые витамины, как раз такие, как каротин и витамин А. Чтобы мы их правильно усвоили, нужно добавить жиры. Поэтому в наш салатик добавим семечки и тыквы, и подсолнечника. — А еще заправим все это оливковым маслом. В нем, в отличие от подсолнечного, меньше Омега-6, что дает лучше усвоиться другому элементу — Омега-3. Омеги-6 в масле из семечек так много, что он подавляет вторую полезную составляющую.

В выборе оливкового масла нет каких-то особенных секретов, кроме того, что свет от ламп не очень хорошо влияет на продукт. Так что, если видите масло в коробке — лучше взять его.



— А для студента жиры в виде семечек еще и дешевле, не то что бразильские орехи или фундук! — ищет плюсы в рецепте Ксения.

«Это — только на Новый год и на День рождения. Все!»

В качестве более основательного блюда можно приготовить тушеную курицу с горошком и рисом.



— Куриную грудку очень любят спортсмены, — Наталья берет с прилавка расфасованное филе. — Но здесь надо понимать, что «курогрудь» и гречка — это рацион выступающего спортсмена. А такой спорт уже искусство, это далеко от здоровья.

— А можно ли позволить себе бедро или голень вместо грудки? — Ксения пытается найти лазейку в строгих правилах диетолога.

— Так вот, о чем и речь! Вы профессиональная спортсменка? Нет. В таком случае спокойно можно взять и бедро, и голень. Главное — снять кожицу: она достаточно жирная, зажаривается и в ней становится много нехороших веществ.

Теперь идем в крупы, но Наталья прогулку по магазину использует как шанс поучить Ксению основам правильного питания:



— Вот ты из каких продуктов берешь микроэлементы?

— Ну… Может быть клетчатка или углеводы? — неуверенно отвечает студентка.

Диетолог с укоризной качает головой: и клетчатка, и углеводы — это просто другой тип питательных веществ. Заветные микроэлементы мы в нашем случае «достанем» из риса. Обязательного бурого или дикого! Осталось выбрать только горошек. Какой берем?

— Замороженный! — бодро отвечает девушка.

— Правильно! — Наталья своей подопечной довольна. — А почему? Потому что в нем нет ни сахара, ни соли, в отличие от консервированного. Заморозки бояться не нужно: зачастую такие овощи имеют те же характеристики, а иногда даже лучше сохраняют полезные вещества, чем их полежавшие, но свежие «коллеги». Конечно, если технология при их обработке не была нарушена.



У холодильника с пакетами замороженных овощей Наталья устраивает нашей героине настоящий экзамен, как в университете.

— Продукт из какого пакета ни за что нельзя добавлять в наше блюдо?

— Даже не знаю… — теряется Ксения. — Вроде бы все здесь овощи, все полезно.

— А как же грибы?! — диетолог выхватывает пакет с шампиньонами. — Их ни в коем случае нельзя есть с мясом. Не каждый человек способен переварить такое сочетание. Это очень тяжелая пища, а наша задача — бережно относится к организму. Мясо с грибами — то, что можно позволить себе на Новый год и на День рождения. Все!

Три выбранных продукта поддержат запас энергии. Грудка — это белок, рис — медленные углеводы, а горошек — для цвета, аромата и главное — для кишечника.

Когда спасут кабачки и почему надо есть зелень пучками

Попробуем сообразить перекус полегче. Для этого направляемся к холодильнику с белыми контейнерами в ряд.

— Все знают, что вареные яйца — это хороший быстрый перекус. Но не хочется же есть их в чистом виде, правда? Предлагаю разнообразить блюдо, — Наталья переходит к следующему рецепту.



— Влияет ли как-то сорт яйца на его пищевую ценность? — Ксения спешит задать волнующие вопросы. — Ведь для студента надо и о цене думать при покупке продуктов.

— Как раз яйца можно выбирать только по цене, — успокаивает диетолог. — Они все одинаковые, дело просто в размере. Когда вы снимете скорлупу, найдете внутри эталонный белок. И не бойтесь желтка! Это отличный диетический продукт.

Для того, чтобы разбавить наше блюдо вкусными добавками, снова спешим в овощной отдел. Здесь покупаем помидоры и кабачок.

— Белок хорошо сочетать с овощами. Вообще, все хорошо сочетать с овощами, особенно с листовой зеленью, — говорит Наталья. — Я возьму цуккини, так как сейчас не сезон привычных нам кабачков. Разница между ними исключительно кулинарная: у цуккини не такая твердая шкурка и семечки, как у обычного кабачка. Поэтому они и чуть дороже.





Этот овощ, как уверяет диетолог, хорош своей почти нулевой калорийностью. Если хочется есть, но никак не наедаешься, Наталья советует налегать на кабачки. Особенно к рекомендации стоит прислушаться тем, кто привык много есть, но теперь решил ограничивать себя в калориях — кабачки в такой ситуации верный товарищ. Кроме них, нужно захватить кое-что еще.

— Помидор! Единственный, пожалуй, овощ, который от термической обработки только выигрывает. Красный цвет неслучаен, ведь томат укрепляет сердце и сосуды. А студенту надо быть выносливым и стойким!



Особое внимание Наталья уделила полкам с зеленью: салатами, рукколой, шпинатом. Именно это та самая еда, на которую мы должны налегать изо всех сил, особенно в сезон — весной и летом.





«Мы едим не для удовольствия»

На десерт диетолог предлагает сделать смузи, но не совсем обычный. В состав войдет банан (а точнее — его половинка), финики и вымоченный кунжут. Если хочется добавить в напиток что-то еще, диетолог разрешает питьевой йогурт без отдушки.

— Раньше ты по какому принципу выбирала продукты? — напоследок Наталья задает вопрос с подвохом.

— По вкусу, — «проваливает» испытание студентка.

— Это самая главная ошибка! Мы едим не для удовольствия. Вот какие у тебя есть удовольствия в жизни? — диетолог продолжает допрашивать Ксению.





— Честно говоря, мое самое большое удовольствие — купить фаршированный баклажанчик из «Короны» с майонезом и сыром… Но я только раз в неделю его ем.

— Неужели кроме еды у нас нет никаких удовольствий? Девушка, милая!.. Для удовольствия у нас есть танцы, например.

— Но можно что-то похожее на баклажаны есть? — Ксения указывает на отдел кулинарии.

— Можно! От одного баклажанчика вы не поправитесь. Вы должны понимать, что ваше тело — уникальный подарок. Эволюция оставляла сильнейших и теперь мы обладаем очень выносливым организмом. Наша задача — его не перегружать. Но убирать все вредные воздействия нельзя: без «тренировки» мы теряем хватку. Так что в диетологии, как и в любом деле, надо без фанатизма. Это наука меры: можно все, если с умом!



Фото: Юрий Строк

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