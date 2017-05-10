Нацбанк Швейцарии украсил бабочками новую банкноту в 20 франков

Центральный банк Швейцарии представил новую банкноту номиналом 20 франков, сообщает The Local. Одну из сторон дензнака украшают бабочки.



Фото: Swiss National Bank

Цветовая гамма новой купюры осталась прежней — красно-оранжевой, однако уменьшился размер. Основным мотивом, по замыслу ЦБ, является свет. На одной стороне изображен земной шар и рука с призмой, через которую проходит луч. Обратную сторону купюры украшают бабочки. «На свету виден цвет крыльев бабочки, и он позволяет нам созерцать богатое разнообразие природы», — поясняют в банке.

Обновленная банкнота появится в обращении 17 мая. Центробанк Швейцарии планирует выпустить новые купюры в 100, 200 и 1000 франков к концу 2019 года. 18 октября 2018 года намечается выпуск банкноты в 10 франков. Старые купюры пока останутся в обращении наряду с новыми.

В 2016 году в Швейцарии появилась новая купюра номиналом 50 франков, она стала лучшей банкнотой 2016 года по версии Международной ассоциации коллекционеров банкнот. Одна сторона украшена рукой, которая держит одуванчик в виде глобуса. Другая — изображением парашютиста. В соревновании участвовали одна тысяча мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и пять фунтов стерлингов. Ассоциация оценивала купюры с точки зрения художественной ценности, цвета и баланса изображения, а также защищенности от фальшивомонетчиков.

Напомним, в этом международном конкурсе также участвовала белорусская купюра в 100 рублей, которую ввели в обращение после деноминации.