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Нацбанк Швейцарии украсил бабочками новую банкноту в 20 франков
Центральный банк Швейцарии представил новую банкноту номиналом 20 франков,
Цветовая гамма новой купюры осталась прежней — красно-оранжевой, однако уменьшился размер. Основным мотивом, по замыслу ЦБ, является свет. На одной стороне изображен земной шар и рука с призмой, через которую проходит луч. Обратную сторону купюры украшают бабочки. «На свету виден цвет крыльев бабочки, и он позволяет нам созерцать богатое разнообразие природы», — поясняют в банке.
Обновленная банкнота появится в обращении 17 мая. Центробанк Швейцарии планирует выпустить новые купюры в 100, 200 и 1000 франков к концу 2019 года. 18 октября 2018 года намечается выпуск банкноты в 10 франков. Старые купюры пока останутся в обращении наряду с новыми.
В 2016 году в Швейцарии появилась новая купюра номиналом 50 франков, она
Напомним, в этом международном конкурсе также
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Центральный банк Швейцарии представил новую банкноту номиналом 20 франков. Одну из сторон дензнака украшают бабочки.
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