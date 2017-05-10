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Под Петриковом VW вылетел в кювет: пострадали шесть человек, в том числе двое детей
ДТП произошло 10 мая, около 19.30, на трассе Н4003 между деревнями Млынок и Птичь, сообщает
По предварительной информации, водитель VW Jetta не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель и пятеро пассажиров (мужчина, две женщины и два ребенка) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Спасатели проводили работы по деблокировке двух зажатых в Volkswagen пассажиров — мужчины и женщины.
По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.
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ДТП случилось 10 мая, около 19.30, на участке дороги Н4003 между деревнями Млынок и Птичь.
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