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Под Петриковом VW вылетел в кювет: пострадали шесть человек, в том числе двое детей

11.05.2017 10:12 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 10 мая, около 19.30, на трассе Н4003 между деревнями Млынок и Птичь, сообщает МЧС.


По предварительной информации, водитель VW Jetta не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель и пятеро пассажиров (мужчина, две женщины и два ребенка) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


Спасатели проводили работы по деблокировке двух зажатых в Volkswagen пассажиров — мужчины и женщины.


По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.

 
 
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ДТП случилось 10 мая, около 19.30, на участке дороги Н4003 между деревнями Млынок и Птичь.

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