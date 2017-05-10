Выбираем биде



Хотите купить биде , но не знаете, какой вариант лучше? Разберитесь в особенностях данного вида сантехники, что поможет узнать о критериях его выбора.





Что такое биде?

Биде — это санитарно-гигиеническое устройство, созданное для мытья интимных частей тела после посещения туалета и при необходимости. Считается самым гигиеничным способом ухода за интимными зонами. Использовать его совершенно несложно, достаточно присесть лицом к смесителю, нажать на кнопку подачи воды, отрегулировать её до нужной температуры и выполнить гигиенические процедуры.

Что такое унитаз с функцией биде?





Унитаз, совмещённый с биде, — единая конструкция сантехники, внешне практически ничем не отличающаяся от обыкновенного унитаза, кроме более вытянутой формы и объёмного бочка. Увеличение унитаза и габаритов бочка, необходимого для подачи воды, обуславливается тем, что «2-в-1» требует большего расхода воды, подаваемой в сантехнику двухконтурно: для устройства гигиены — горячая и холодная, а для унитаза — только холодная.

Существует несколько видов совмещённых унитазов, отличающихся габаритами, формами, методами крепления (напольный, подвесной), наличием дополнительных функций (способ управления) и стоимостью, в разы превышаемой цены на отдельно купленный унитаз и биде. Хотите сэкономить? Покупайте сразу два устройства, тем более что такой вариант является зачастую более практичным.

Что учесть при выборе?





Перед тем как купить биде, обратите внимание на то, что они могут иметь форму унитаза или вытянутой раковины. Монтируется к полу или стене, могут отличаться смесителем и другими конструкционными особенностями подключения к канализации. При выборе обращайте внимание на следующие моменты:

материал изготовления: пластик, стекло, сталь, драгоценные металлы, фарфор, фаянс;

размеры: устройство не должно занимать много площади санузла;

способы и возможность подключения к канализации.

Идеальным вариантом является модель с регулируемым штуцером. Такая функция обеспечивает возможностью подстройки устройства под анатомические особенности конкретного человека.

Какой слив в биде?





Хотите купить биде, но не решили, с каким сливом выбрать? Система слива может быть горизонтальной, вертикальной и наклонной (с обыкновенным или фонтанным потоком воды). При выборе система слива важно учитывать особенности раструба труб в квартире. Обратите внимание на стояк, позаботьтесь о наличии нужных комплектующих для подсоединения устройства к канализации. Если вы всё продумаете, то получите идеальный вариант «раковины» для личной гигиены.

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