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В Речице безработным без собственного жилья предлагают переехать на новое место жительства

11.05.2017 10:19 — Разное | Tut.by  
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Управление по труду, занятости и социальной защите Речицкого райисполкома информирует, что безработным и членам их семей, не имеющим собственного жилья и работы, предоставляется возможность переселения на новое место жительства в пределах Беларуси.

Переселению подлежат безработные в возрасте: мужчины — от 18 до 60 лет, женщины — от 18 до 55 лет и их семьи. При этом безработным, заключившим договор на переселение и прибывшим на новое место жительства и работы, производится денежная выплата в размере семи величин бюджета прожиточного минимума (1286,74 рубля).

При переселении на новое место жительства безработного, в составе семьи которого несколько безработных, семикратная величина бюджета прожиточного минимума выплачивается каждому из них при условии заключения с ними договора и предоставления гарантированного рабочего места.

Дополнительно производится выплата денежных средств безработным в размере двукратной величины бюджета прожиточного минимума (367,64 рубля) при переселении безработных из городов на новое место жительства и работы в малые, средние городские поселения, в сельскую местность, а также города-спутники.

Переселение безработного и членов его семьи на новое место жительства и работы по направлению органов по труду, занятости и социальной защите с выплатой денежных средств и возмещением расходов на переезд осуществляется только один раз.

Свободные рабочие места (вакансии) с предоставлением жилья размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в общереспубликанском банке вакансий посредством сети Интернет по адресу: gsz.gov.by.

 
 
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Возможность переселения на новое место жительства предоставляется в пределах Беларуси.

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