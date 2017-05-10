ЦРУ создало специальный центр по противодействию северокорейской угрозе





Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало специальный центр, работа которого будет заключаться в противодействии угрозе, которую представляет собой разрабатываемая КНДР ядерная программа.

В центр набираются опытные сотрудники ведомства, которые будут взаимодействовать со всем американским разведсообществом.

«Создание этого центра поможет нам аккумулировать усилия по борьбе с ядерными амбициями Пхеньяна», – заявил директор ЦРУ Майкл Помпео.

На днях госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи со своими коллегами из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии добивался от них понижения уровня дипломатических отношений с Пхеньяном. Свою часть работы проводят и американские законодатели: Палата представителей поддержала законопроект об ужесточении санкций в отношении КНДР, пишет Коммерсант.

Напомним, в ночь на 29 апреля Пхеньян провел очередное испытание баллистической ракеты. По данным СМИ, пуск был неудачным. Он произошел через несколько часов после того, как господин Тиллерсон заявил о том, что Вашингтон готов применить силовые действия против Пхеньяна.