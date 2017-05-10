В Китае нашли древнюю гробницу





Древнюю гробницу, возраст которой составляет более 1,4 тыс. лет, нашли в китайской провинции Хэбэй.

Как сообщает агентство Синьхуа, захоронение обнаружили в уезде Цзюйлу во время строительных работ. Его длина составляет почти 2,5 метра, ширина – 2,3 метра, высота – 2,5 метра. Внутри было восемь погребальных артефактов.

Сообщается, что гробница относится ко времени династии Суй (581-618 годы нашей эры).

Это не первая подобная находка. На днях строители нашли в провинции Хэбэй гробницу возрастом более полутора тысяч лет, а в апреле в провинции Хунань обнаружили две гробницы возрастом около двух тысяч лет.