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В Китае нашли древнюю гробницу

11.05.2017 10:36 — Разное | Ежедневник  
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В Китае нашли древнюю гробницу

Древнюю гробницу, возраст которой составляет более 1,4 тыс. лет, нашли в китайской провинции Хэбэй.

Как сообщает агентство Синьхуа, захоронение обнаружили в уезде Цзюйлу во время строительных работ. Его длина составляет почти 2,5 метра, ширина – 2,3 метра, высота – 2,5 метра. Внутри было восемь погребальных артефактов.

Сообщается, что гробница относится ко времени династии Суй (581-618 годы нашей эры).

Это не первая подобная находка. На днях строители нашли в провинции Хэбэй гробницу возрастом более полутора тысяч лет, а в апреле в провинции Хунань обнаружили две гробницы возрастом около двух тысяч лет.

 
 
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Древнюю гробницу, возраст которой составляет более 1,4 тыс. лет, нашли в китайской провинции Хэбэй.

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