КГК выявил несанкционированные свалки в лесах Брестской области

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11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Брестской области выявил в лесах несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

По поручению главы государства местные органы власти до 1 мая должны были обеспечить наведение порядка в лесу и очистить от бытовых отходов территории, прилегающие к населенным пунктам и садовым товариществам. Специалисты КГК провели проверку в пяти районах области и установили многочисленные факты несанкционированного размещения отходов как на землях лесного фонда, так и в лесах, прилегающих к населенным пунктам и садовым товариществам.

Так, в Брестском районе несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов обнаружены на месте бывшего карьера у деревни Чилеево и прилегающего к ней садового товарищества "Здоровье 90", около садовых товариществ "Дубок Плюс" и "Дубок-2009", у автомобильной дороги Брест-Высокое, на землях УП "Прилукская сторона" за деревней Гершоны в районе недействующей насосной станции. Размещение отходов установлено также за территорией аэропорта Брест у деревни Щебрин по всей длине канавы, прилегающей к землям лесного фонда.

В Березовском районе несанкционированные свалки выявлены, в частности, около автомобильной дороги М1/Е30 при въезде в деревню Соколово в лесном массиве. Причем рядом находится контейнерная площадка районного ЖКХ. Местное население складирует бытовые отходы на землях ОАО "Песковское" вблизи лесного массива у деревни Нивы.

В Пружанском районе установлен факт захоронения отходов ОАО "Оранчицкая птицефабрика" в районе машинного двора, прилегающего к лесному кварталу Линовского лесничества (у деревни Байки). Год назад на этот факт указывали и специалисты районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Однако Ружанский поселковый совет не принял меры по его устранению.

Складирование коммунальных и строительных отходов установлено в лесном массиве и на прилегающей к нему территории у деревни Детковичи в Барановичском районе. Несанкционированное размещение бытовых отходов, веток, отходов от разборки деревянных сооружений обнаружено за агрогородком Большие Чучевичи в Лунинецком районе.

В ряде случаев в ненадлежащем состоянии содержатся непосредственно полигоны ТБО и подъездные пути к ним. Также установлены факты самовольного занятия земельных участков лесного фонда под контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов и бытовые помещения.

Информация о выявленных нарушениях направлена в Брестский облисполком, а также Брестский, Березовский и Пружанский райисполкомы для принятия мер и привлечения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.-0-