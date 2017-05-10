11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из структурных подразделений республиканской клинической больницы медицинской реабилитации "Аксаковщина", обвиняемого в неоднократном получении взяток, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действия мужчины квалифицированы как получение взятки и повторное получение (ч.1 и ч.2 ст.430 УК Беларуси). Ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Обвиняемому также был предъявлен иск о взыскании в пользу государства Br6,5 тыс. (эквивалента неосновательно приобретенной выгоды при получении взяток).

Мужчина, будучи главным механиком гаража больницы, на протяжении пяти лет получал от подчиненных деньги за разрешение совмещать должности и, соответственно, иметь больший заработок. Кроме того, он получал взятки за решение вопроса о поощрении подчиненных премиями. Так, при получении премии работники должны были передавать ее часть своему руководителю. Незаконная деятельность носила систематический характер. Установлено более 20 эпизодов получения взяток.-0-