Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили в первом квартале 2017 года выпуск импортозамещающей продукции на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила пресс-служба концерна, продукция выпущена по 33 товарным позициям на 83 млн долларов. Ее поставки осуществлялись как на внутренний рынок республики, так и за рубеж. На белорусском рынке реализовано импортозамещающей продукции на 23,11 млн. долларов США, что на 48,3% больше чем за первый квартал 2016 года. Экспортировано такой продукции на сумму более 50 млн долларов, что на 70,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные, фанера, бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др. Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.

В целях дальнейшего развития импортозамещения, наращивания производства конкурентоспособной продукции концерном будет продолжена работа, ориентированная на создание мощностей по глубокой комплексной переработке древесины с последующим выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.

Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в эксплуатацию двух новых производств – завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК» и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга «Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» в г. Добруше.

Производство в г. Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы на сумму порядка 320 млн долларов. На заводе в г. Добруше будет производиться 200 тыс. т картона в год на 240 млн долларов.

Выход новых заводов на проектные мощности производства запланирован на 2018 год.