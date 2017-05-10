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За Шереметом следил сотрудник СБУ: бывший или действующий?

11.05.2017 11:18 — Разное | БДГ  
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Украинская полиция скрывала данные о ключевых свидетелях убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Slidstvo.Info, опубликованного 10 мая.

Согласно ему, рядом с домом журналиста Павла Шеремета за день до его убийства в центре Киева присутствовал сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко. Журналисты получили видеозапись камер наблюдения возле дома погибшего, где заметили автомобиль, в котором несколько часов сидели двое пассажиров, сообщает “Дождь”.

Журналисты смогли идентифицировать номер автомобиля, по которому нашла владелицу, а та заявила, что приобрела машину для Устименко. Журналистам Устименко заявил, что оказывает «частные услуги для несовершеннолетних», с этой целью он находился возле дома Шеремета. При этом он отказался сообщить, кем был второй пассажир автомобиля, добавив, что это его коллега и он тоже оказывает частные услуги. Однако источники журналистов в СБУ сообщили, что в ведомстве есть профайл Устименко, где сказано, что он является сотрудником службы.

Сотрудники издания «Украинская правда», в котором работал Шеремет, что за ними, и за Шереметом, следили сотрудники СБУ. Об этом они узнали из документов, которые редакции передали источники. В них говорилось о слежке за сотрудниками из-за тем их статей, которые еще не были опубликованы. По словам сотрудников издания, они обсуждали темы по телефону, в Facebook и Viber, а СБУ смогло получить сведения о готовящихся статьях с помощью взлома.

Главный редактор «Украинской правды» и гражданская жена Шеремета Алена Притула также заявила о слежке за ним накануне убийства, которая велась из автомобиля Daewoo в разных концах города.

Вместе с тем пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила в Facebook, что Устименко был уволен из спецслужбы 29 апреля 2014 года. «Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господина Устименко не после выхода программы в эфир, а до нее, возможно, не было бы о чем рассказывать», - сказала она.

Напомним, что 20 июля 2016 года в центре Киева взорвалась машина, на которой Павел Шеремет ехал на работу. В нее было заложено взрывное устройство. Известный журналист погиб на месте от полученных травм, хотя и был жив, когда его достали из автомобиля. Ему было 44 года. Белорусские власти на гибель одного из самых известных и узнаваемых журналистов на постсоветском пространстве никак не отреагировали. Эксперты выдвигают самые разные версии трагической гибели Шеремета. 23 июля в Минске прошло прощание с Павлом Шереметом, после чего он был похоронен на Северном кладбище. 

 
Теги: Минск
 
 
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Украинская полиция скрывала данные о ключевых свидетелях убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в расследовании украинского Центра по...

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