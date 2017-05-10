Фактически, "Евровидение" — это конкурс самодеятельности, а вся прелесть этого шоу — в ажиотаже вокруг голосования, отметил в интервью радио Sputnik Беларусь телевизионный продюсер, создатель некоммерческого интерактивного проекта "Maksivision" Владимир Максимков.

"Последние лет 15 "Евровидение" — это действительно главное музыкальное удовольствие всей страны, в противном случае оно бы не вызывало такой ажиотаж. Мы же не мазохисты, в конце концов. Кто-то получает удовольствие от участия, кто-то от восхваления, а кто-то от возможности излить желчь на все вокруг", — сказал Максимков.

Продюсер признал, что смотрит конкурс регулярно, хотя в последние годы "Евровидение" уже не вызывает глобального интереса, но с другой стороны, это телевизионное шоу, в котором всегда есть чему поучиться.

"Каждый год эта масса интересных открытий, безукоризненно все снято, раскадровано, сценография всегда прекрасная. Следить за работой телевизионной группы — это всегда удовольствие, а про музыку — это отдельная история", — отметил Максимков.

В том, что касается музыкального содержания, собеседник Sputnik назвал "Евровидение" конкурсом самодеятельности, имеющим очень отдаленное отношение к музыке как к творческому процессу.

"В советские времена была такая программа "Шире круг". Люди приезжайте, мы вас посмотрим, и кого получше возьмем. Фактически, это конкурс самодеятельности, а вся прелесть этого шоу в ажиотаже вокруг голосования. Это великолепная находка, которая до сих пор работает безукоризненно и приковывает внимание. Музыки там нет, это 5-7 песен за все время существования конкурса", — сказал Максимков.

Телепродюсер также поделился своими впечатлениями после просмотра первого полуфинала конкурса "Евровидение", который прошел в Киеве 9 мая .

"Молдова разорвала меня напрочь. Это очень смешной, яркий номер. Там профессиональные музыканты работают, это сразу видно и чувствуется. И что самое главное — эти люди из "Евровидения" выжмут максимум, в отличие от всех остальных артистов. Приглашения на свадьбы у них будут расписаны лет на 5 вперед", — отметил Максимков.

По мнению продюсера, главная цель участия в "Евровидении" состоит в том, чтобы грамотно использовать раскрученный бренд конкурса и за его счет продвигать артиста. К сожалению, у большей части белорусских артистов такого понимания нет.

"Раньше другие наши артисты ехали как на амбразуру. "Забронзовевший" солдат, который должен защитить родину. Это внутренне неистовство, оно на интуитивном уровне зрители чувствуют и немного настораживаются. Чего вы такие, все отдыхают, а вы здесь воевать приехали? Вот пока NaviBand выглядят расслабленными, и это хорошо", — сказал Максимков.

Владимир Максимков первым из белорусских продюсеров в 2004 году отправлял на конкурс "Евровидение" белорусских артистов — фолк-дуэт "Александра и Константин".

"В какой-то степени, круг замкнулся. Мы начинали с Александры и Константина — фолк-дуэта, а сейчас NaviBand тоже дуэт и тоже с национальной песней. Мы пришли к тому, с чего начали, и может, это и хорошо", — сказал Максимков.

Продюсер также прокомментировал потенциал дуэта NaviBand и возможный результат белорусских артистов во втором полуфинале конкурса, который состоится сегодня, 11 мая.

"Я не уверен, что они произведут взрыв. Большое внимание у нас в стране сейчас, потому что на национальном языке первый раз за всю историю будет исполнена песня. Вы же понимаете, что для всего остального мира, что на нашем языке, что на другом, никакого разрыва не произойдет. Но для нас это важно. А вот что может сыграть нам на руку, что они симпатичные и "не звездят", — отметил Максимков.

По мнению продюсера, не имеет значения, какое место занимает страна в конкурсе "Евровидение". Имеет значение, насколько яркими показались участники, насколько ее заметили и как много о них говорят. Можно не победить, но при этом нашуметь больше всех, констатировал продюсер.

Как ранее сообщал Sputnik, сегодня, 11 мая, в Киеве состоится второй полуфинал международного конкурса "Евровидение 2017", в котором в числе 18-ти представителей разных стран на сцену выйдет и белорусский дуэт NaviBand с песней на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця". Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая.

Беседу с телевизионным продюсером Владимиром Максимковым о конкурсе "Евровидение" слушайте на радио Sputnik Беларусь.