Минсельхозпрод: снег – это тоже влага, она нужна растениям

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Заморозки в апреле и мокрый снег в начале мая не нанесли вреда посевам сельскохозяйственных культур, сообщили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, в этом году в Беларуси установилась необычно холодная для весны погода: в апреле в республике фиксировались заморозки, температура ночью опускалась до семи-восьми градусов мороза. В мае по территории страны уже не один раз прошли осадки в виде мокрого снега.



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"Апрельские заморозки вызвали у аграриев даже большую тревогу, чем похолодание последних дней, однако мониторинг посевов показал, что ни кукурузе, ни рапсу погода не нанесла экономически значимых повреждений", — сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода со ссылкой на начальника главного управления растениеводства Андрея Заневского.

По его словам, мониторинг также показал, что на некоторых посевах рапса растения сформировали дополнительные корни — так природа сохраняет баланс сил. Состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное. По предварительным данным, гибель озимого рапса в текущем году составила 11,5%.

"Конечно, в холодных погодных условиях удлиняются фазы развития растений, но практика показывает, что с наступлением устойчивого тепла культуры наверстывают упущенное, ускоряя рост и развитие. А снег — это тоже влага, которая необходима растениям для формирования урожая", — сказал Заневский.

Рекомендации для аграриев

Специалисты министерства с учетом сложных погодных условий подготовили рекомендации для аграриев . Применение специальных технологий в растениеводстве, считают в Минсельхозпроде, должно помочь сельхозкультурам пережить низкие температуры и мокрый снег.

По данным специалистов, апрельские заморозки не принесли существенного вреда посевам озимых зерновых культур, лишь на отдельных полях, где температура опускалась ниже минус пяти градусов, отмечается подмерзание листьев.

"Прохладная погода сдерживала интенсивный рост растений, способствовала процессу кущения и росту вторичных корней. Из-за низких ночных температур уменьшилась интенсивность поступления и усвоения растениями азота, что привело к некоторому побледнению посевов, особенно озимой ржи", — отметили в министерстве.

Поэтому, считают специалисты, для поддержки растений необходимо провести дополнительные подкормки удобрениями, применять средства, регулирующие рост растений, применять минеральные добавки, инсектициды и гербициды.

Аграрии также отмечают, что поврежденные морозами растения являются "окном" для проникновения болезней.

Касаясь состояния ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, в Минсельхозпроде отметили, что, по состоянию на конец мая, в Беларуси было засеяно порядка 90% площадей. Хуже всего дела обстоят в Витебской области, где посевная прошла на 47,5% площадей.

"В северо-восточной и северной части республики сохраняются оптимальные сроки сева яровых зерновых и зернобобовых культур. Ночные заморозки до минус 4-6 градусов, чередующиеся с положительной дневной температурой воздуха, для прорастающих в почве семян мало опасны, хотя в зависимости от культуры, сорта и уровня понижения температуры могут вызвать повреждение или частичную гибель уже взошедших проростков", — пояснили в министерстве.



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Там заметили, что овес и пшеница выдерживают заморозки до 8-12 градусов мороза, сахарная свекла — до минус 7, самой теплолюбивой культурой является гречиха, для которой минус 1 уже является "смертельной температурой". Для картофеля критичной температурой являются заморозки до минус 2.

Дождаться тепла и завершить посевную

Аграрии отмечают, что качественный сев яровых зерновых культур следует продолжать ускоренными темпами, чтобы уложиться в оптимальные агрономические сроки и не допустить снижения урожайности по данной причине.

"После оптимальных сроков каждый день задержки сева снижает возможную урожайность яровых зерновых культур на 0,8-1,0 ц/га", — добавили в министерстве.

Организационно-технологическими нормативами возделывания зерновых, зернобобовых, крупяных культур (отраслевыми регламентами) предусмотрен оптимальный срок сева яровых зерновых культур в течение 7-12 дней с момента высыхания верхнего (0-10 см) слоя почвы до умеренно влажного состояния и достижения температуры 5 и более градусов на глубине 10 см.

Ориентировочные сроки сева яровых культур для южных районов Беларуси наступают с 10 по 20 апреля, в центральных и северо-западных — с 15 по 25 апреля, в северо-восточных — с 25 апреля по 5 мая и северных — с 30 апреля по 10 мая.



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"В настоящее время практически на всей территории Витебской, в большинстве районов — Могилевской, а также, по данным некоторых метеостанций, Брестской и Минской областей верхний 10-сантиметровый слой почвы сильно увлажнен, что практически остановило обработку почвы и яровой сев, проведение агротехнических мероприятий по уходу за озимыми культурами и многолетними травами", — отметили в Минсельхозпроде.

В условия текущей весны, когда сев яровых зерновых и зернобобовых культур, ввиду сложившихся неблагоприятных погодных условий продолжится в мае, необходимо учитывать реакцию культур на длину светового дня и повышение температуры воздуха в последующие стадии развития растений.

Капустный скрытнохоботник и сливовый пилильщик: болезней стало больше

Как сообщили Sputnik в Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, результаты обследований посевов показывают, что идет нарастание пораженности растений болезнями.

Наиболее сложная ситуация сложилась по пораженности растений септоризом (грибковое заболевание). Развитие болезни в Брестской области достигает 22,5%, поражено 50% обследованных площадей. Посевы тритикале поражены в Брестской, Гомельской и Могилевской областях. В Брестской области процент развития болезни на этой культуре достигает 2,5%, поражено 16% обследованных площадей.



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Мучнистая роса на зерновых (пшеница, тритикале, рожь) отмечена во всех областях республики. Всего поражено 29% обследованных площадей. Развитие болезни достигает 20% (на тритикале в Брестской области).

Корневые гнили на зерновых выявлены во всех областях республики. Всего поражено 44% обследованных площадей.

Поражение растений выше экономического порога вредоносности (14-16%) отмечено на пшенице в Брестской, Гомельской и Гродненской областях; на тритикале в Брестской и Гродненской областях.

Бурая ржавчина отмечена только в Брестской области на посевах тритикале.

Угрожают белорусским зерновым стеблевой капустный скрытнохоботник и рапсовый цветоед.

Плодовые культуры поражены тлей и листоверткой, жуки яблонного цветоеда выявлены в Витебской и Гродненской областях, причем численность вредителя превышает экономически безопасные параметры.

Обследования косточковых культур на наличие вредителей в Брестской области выявили имаго сливового пилильщика.

В данной связи в Минсельхозпроде подчеркнули, что необходимо проводить химические прополки культур. Если делать это в соответствии с технологиями и в оптимальные сроки, можно максимально сохранить урожай.