Ученые не смогли объяснить источник загадочного радиосигнала из космоса

Международная группа ученых несмотря на обширный анализ не смогла объяснить природу загадочных всплесков, зафиксированных радиотелескопами. Препринт научной работы опубликован на площадке arXiv, кратко о ней рассказывает Gizmodo .



Фото: Benjamin Shaw / Wikimedia Commons

Эти «сигналы» называют «быстрые радиовсплески» — Fast Radio Bursts (FRB). Впервые быстрый радиовсплеск случайно обнаружили в феврале 2007 года, последний — в 2015 году. Всего ученые обнаружили 22 таких всплеска.

Каждый из них длится очень короткий промежуток времени — порядка 5 миллисекунд. Типичная энергия всплесков, по оценкам, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, которую испускает Солнце в течение нескольких десятков тысяч лет.



Изображение: Emily Petroff / sciencealert.com



Изображение: Emily Petroff / sciencealert.com

Источник недавнего «сигнала» пытались обнаружить множеством доступных на Земле средств.

«Мы потратили много времени с большим количеством телескопов, чтобы найти что-либо связанное с этими сигналами, — рассказали Райан Ф. Мандельбаум (Ryan F. Mandelbaum) и Эмили Петров (Emily Petroff) из Нидерландского института радиоастрономии. — Мы наблюдали за ним через 11 телескопов для поиска радио, оптического, гамма и рентгеновских излучений, а также нейтрино».

Определить природу всплесков не удалось. Обозреватель Gizmodo проводит аналогию: исследователи услышали шум и обернулись, чтобы увидеть его источник, но ничего не увидели в 22 разных местах. Теперь они обернулись со всеми своими фонарями, прожекторами и счетчиком Гейгера и снова ничего не увидели.

Ранее исследователи подтвердили , что быстрые радиовсплески имеют космическую природу, а не являются сигналом земных технических устройств. Специалисты полагают , что всплески являются следствием какого-нибудь экзотического события — например, слияния двух нейтронных звезд или превращения нейтронной звезды в черную дыру.

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