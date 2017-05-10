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Ученые не смогли объяснить источник загадочного радиосигнала из космоса

11.05.2017 11:43 — Разное | Tut.by  
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Международная группа ученых несмотря на обширный анализ не смогла объяснить природу загадочных всплесков, зафиксированных радиотелескопами. Препринт научной работы опубликован на площадке arXiv, кратко о ней рассказывает Gizmodo.


Фото: Benjamin Shaw / Wikimedia Commons

Эти «сигналы» называют «быстрые радиовсплески» — Fast Radio Bursts (FRB). Впервые быстрый радиовсплеск случайно обнаружили в феврале 2007 года, последний — в 2015 году. Всего ученые обнаружили 22 таких всплеска.

Каждый из них длится очень короткий промежуток времени — порядка 5 миллисекунд. Типичная энергия всплесков, по оценкам, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, которую испускает Солнце в течение нескольких десятков тысяч лет.


Изображение: Emily Petroff / sciencealert.com

Изображение: Emily Petroff / sciencealert.com

Источник недавнего «сигнала» пытались обнаружить множеством доступных на Земле средств.

«Мы потратили много времени с большим количеством телескопов, чтобы найти что-либо связанное с этими сигналами, — рассказали Райан Ф. Мандельбаум (Ryan F. Mandelbaum) и Эмили Петров (Emily Petroff) из Нидерландского института радиоастрономии. — Мы наблюдали за ним через 11 телескопов для поиска радио, оптического, гамма и рентгеновских излучений, а также нейтрино».

Определить природу всплесков не удалось. Обозреватель Gizmodo проводит аналогию: исследователи услышали шум и обернулись, чтобы увидеть его источник, но ничего не увидели в 22 разных местах. Теперь они обернулись со всеми своими фонарями, прожекторами и счетчиком Гейгера и снова ничего не увидели.

Ранее исследователи подтвердили, что быстрые радиовсплески имеют космическую природу, а не являются сигналом земных технических устройств. Специалисты полагают, что всплески являются следствием какого-нибудь экзотического события — например, слияния двух нейтронных звезд или превращения нейтронной звезды в черную дыру.

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Источник недавнего всплеска пытались обнаружить множеством доступных на Земле средств.

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