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Братьев-домушников задержали в Гродно

11.05.2017 11:46 — Разное | БелТА  
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Братьев-домушников задержали в Гродно
Фото УВД Гродненского облисполкома

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двух братьев - квартирных воров задержали в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники УВД раскрыли резонансную квартирную кражу: два брата пробрались через незапертое окно балкона в квартиру по пр. Клецкова. Оттуда они вынесли золотые украшения и Br300. Задержать подозреваемых удалось в момент продажи краденых вещей скупщику. Все похищенное изъято.

Подозреваемыми оказались два брата-наркомана 1979 и 1982 г.р. Установлено, что в конце апреля они также обокрали знакомую женщину, похитив более $2 тыс., 500 евро и Br2 тыс. Сейчас братьев проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Они находятся в изоляторе временного содержания и сознаются в содеянном.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники УВД раскрыли резонансную квартирную кражу: два брата пробрались через незапертое окно балкона в квартиру по пр. Клецкова.

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