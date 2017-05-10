Братьев-домушников задержали в Гродно

Фото УВД Гродненского облисполкома

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двух братьев - квартирных воров задержали в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники УВД раскрыли резонансную квартирную кражу: два брата пробрались через незапертое окно балкона в квартиру по пр. Клецкова. Оттуда они вынесли золотые украшения и Br300. Задержать подозреваемых удалось в момент продажи краденых вещей скупщику. Все похищенное изъято.

Подозреваемыми оказались два брата-наркомана 1979 и 1982 г.р. Установлено, что в конце апреля они также обокрали знакомую женщину, похитив более $2 тыс., 500 евро и Br2 тыс. Сейчас братьев проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Они находятся в изоляторе временного содержания и сознаются в содеянном.-0-