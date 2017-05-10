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Суд приговорил обвиняемую в убийстве почтальона из Петриковского района к 20 годам колонии

11.05.2017 11:51 — Разное | БелТА  
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Суд приговорил обвиняемую в убийстве почтальона из Петриковского района к 20 годам колонии

11 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда в выездном судебном заседании в Петрикове вынесла приговор в отношении жительницы поселка Копаткевичи за убийство почтальона, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист суда Ольга Барсукова.

Как сообщалось, трагедия произошла в октябре 2016 года. 27-летняя работница почты, разносившая пенсию пожилым жителям деревни, не вернулась в конце рабочего дня в отделение. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения сотрудников уголовного розыска Петриковского РОВД попала неработающая жительница поселка Копаткевичи 1974 года рождения. Следствие установило, что она в собственном доме напала на работницу почты и нанесла ей топором несколько ударов по голове, от которых женщина скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемая завладела деньгами (около Br1,5 тыс.), которые предназначались для выплаты пенсий, а тело спрятала в подполье.

Женщина признана виновной в совершенном с особой жестокостью из корыстных побуждений убийстве (п.п.6,12 ч.2 ст.139) и разбое (ч.3 ст.207) УК РБ. Окончательно ей назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован или опротестован.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Женщина признана виновной в совершенном с особой жестокостью из корыстных побуждений убийстве (п.п.6,12 ч.2 ст.139) и разбое (ч.3 ст.207) УК РБ.

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