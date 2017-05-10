Недавно семья читательницы продала «двушку» и машину, и купила трехкомнатную квартиру. Без помощи агентств по недвижимости. Теперь Елена уверяет: это не так уж и сложно.

— К нашей «трешке» мы пришли через очередь продаж: сначала у нас была комната в коммуналке, потом — однокомнатная квартира, потом двухкомнатная, — рассказывает Елена. — Все покупали через агентства, потому что если покупателя можно поискать самому, то найти встречный вариант без агентства непросто.

Когда задумались о «трешке», решили действовать самостоятельно. Посмотрели объявления на сайте realt.by, нашли понравившийся вариант, позвонили. Агент, Валентина, предложила посмотреть. При встрече попросила с продавцом цену не обсуждать. Квартира была с «бабушкиным» ремонтом, но по «вкусной» цене. Нас это устраивало, т.к. ремонт собирались делать под себя. Тут же агент попросила показать нашу квартиру (она в одном районе с понравившейся «трешкой»). Мы не хотели — но не смогли отвязаться. У нас дома Валентина очень быстро нашла общий язык с детьми, достала припрятанный бонстик и конфетку. При разговоре мы оказались земляками, коллегами (хоть и бывшими) и чуть ли не родственниками в пятом поколении. В общем, в доверие втерлась быстро и умело.

Но один момент насторожил в обсуждении стоимости «трешки»: агент пообещала сбросить пару тысяч, т.к. квартира в убогом состоянии, и сказала, что отправит кого-то «поработать с продавцом психологически». От этих слов стало жутко.

Я позвонила знакомой, она совсем недавно работала в одном из Минских агентств недвижимости (уволилась — не выдержала психологически). Знакомая сообщила, что такими методами пользуются почти все — посылают на квартиры лжепокупателей, которые при просмотре начинают говорить только о недостатках квартиры, чтобы снизить цену.

Эта же знакомая сделала запрос в БРТИ, прислала мне на вайбер фото справки, в которой была информация о собственнике трешки — имя и адрес.

На договор о продаже своей квартиры агент меня не уговорила, я дала объявление самостоятельно. Хотя на сайте нашла свою квартиру… на 1700 дороже заявленной цены. Агент все просила подождать, мол, торгуется с владелицей трешки. И тут я решила сходить сама к продавцу. Женщина была удивлена — оказалось, что цену с агентом вообще не обсуждала, хотела продать свою квартиру на 3.000 дороже и уже нашла покупателя.





Агент назавтра отзвонилась, подтвердила: есть другие покупатели, предложила перебить цену. Когда я отказалась, посоветовала не расстраиваться, мол, найдем мы вам вариант.

А в это время мой телефон уже обрывали другие риелторы, -объявление по поводу моей квартиры было опубликовано. Сразу скажу, что квартира очень аккуратная, со свежим ремонтом и мебелью, хорошей площадью. Цену я поставила реальную, с торгом. Звонили люди и без агентств. Агентов я просила приходить только с реальным покупателем. Правда, были случаи: приходит агент именитого агентства с … еще одним агентом, якобы покупателем. Потом с этим «покупателем» мы столкнулись на просмотре очередной «трешки». Вот такие «цивилизованные» методы.

Объявление было опубликовано в четверг в 22.30, а в пятницу позвонила женщина без агентства, хотела купить квартиру сыну. Пришла с сыном на просмотр, сошлись по цене, решили оформлять без агентства.

Покупатель был, а вот идеальная трешка отсутствовала. Какие квартиры мы только не смотрели и каких только агентов не встречали! Одни описывали квартиру нормально, приходишь — сарай сараем за бешенные деньги. Другие хвалили дизайнерский ремонт, оказывалось — ему уже 8 лет, а цена как на свежий. Одна девушка приехала показывать квартиру, а когда поняла, что нам эта квартира не понравилась, заявила, «нечего было меня в воскресенье беспокоить».

От безысходности выложила объявление на Куфаре: «куплю квартиру». Именно там нас нашла хозяйка нашей будущей, а теперь уже нынешней, трешки. Квартира аккуратная, без ремонта, но за реальные деньги и без дополнительных услуг агентства.

Так втроем — мы — покупатель нашей квартиры — продавец «трешки» — нашли друг друга без всяких агентств. Переоформлять договорились в БРТИ. Мы сами собрали все справки. Их оказалось не так уж и много: копия лицевого счета в расчетно-справочном центре (бесплатно), справка из органов опеки, т.к. у нас двое несовершеннолетних детей (по заявлению через 5 рабочих дней, бесплатно) и справка из психоневрологического диспансера, о том, что продавец вменяемый человек (покупатель попросил, ее дают бесплатно). Во вторник муж пошел в БРТИ на консультацию, там ему рассказали все о собственнике приобретаемой квартиры, проверив ее историю.

Заранее со всеми оговорили нюансы передачи денег. Решили не рисковать, снимать в одном отделении банка при всех участниках сделки. Каждый свою часть денег при всех положил в большой конверт, все на нем расписались, заклеили скотчем. В одной машине поехали в БРТИ. Там регистратор выдала квитанции на оплату услуг (160 руб., оплатили пополам на соседней почте). Начали квартиры переоформлять по очереди. Места у регистратора в БРТИ не так много, как у нотариуса в кабинете, но отношение регистратора порадовало. Все оперативно, с улыбкой на лице. За два часа справились, покупателям сразу же заказали и свидетельства на квартиры. Продавцу отдали деньги в запечатанных конвертах.

Если посчитать, сколько бы обошлись услуги риелтора, то получится 4500 у.е.: 60 базовых (750 у.е.) с покупателя нашей двушки, примерно 3% от стоимости квартиры с нас — продавца двушки (1500 у.е.), 60 базовых (750 у.е.) опять же с нас, как покупателя «трешки», примерно 3% от стоимости с продавца трешки (1500 у.е.).

Я часто говорю, что каждый специалист должен заниматься своим делом. Но и оплата должна быть разумной. И лично я очень рада, что минимальными усилиями за 1 месяц удалось и сменить жилье, и сэкономить 2250 у.е. семейного бюджета.

О личном опыте другой читательницы, которая быстро продала «однушку» и купила «двушку» в том же районе, но с помощью риелтора, мы писали в ноябре.

Светлана рассказывала: «Агент получил 3% от продажи моей „однушки“ — это в эквиваленте 1242 доллара и 40 базовых за поиск встречного варианта. Еще 20 базовых от продавцов „двушки“ — за ведение сделки. И 60 базовых от тех, кто купил мою квартиру. Мне до сих пор сложно сказать, стоят ли услуги агента этих денег. Но — сделка состоялась, в сроки уложились, в доплаты тоже, и как-то спокойней было — все-таки агент многое пояснял, успокаивал».