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Беларусь откроет центр трансфера технологий в Египте

11.05.2017 12:06 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь откроет центр трансфера технологий в Египте

Беларусь планирует открыть центр трансфера технологий в Египте, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

"Сегодня к нам прибыла представительная делегация египетских ученых. Мы уже провели предварительные переговоры с президентом Египетской академии научных исследований и технологий и определили целый перечень возможных направлений и проектов. Мы договорились о создании центра трансфера технологий - филиала нашей Академии наук в Египте, который бы занимался трансфером технологий и научных разработок белорусских ученых в Египет. Этот центр планируется открыть в Каире. Там будут работать как белорусские, так и египетские разработчики", - сказал Владимир Гусаков.

Председатель Президиума НАН рассказал о возможных направлениях сотрудничества белорусских и египетских ученых, сообщает БЕЛТА.

"Их очень заинтересовали беспилотные летательные аппараты, сельскохозяйственная техника. Египет - курортная зона, поэтому для них важна очистка воды, переработка мусора, и мы можем в этом помочь. Их также интересует переработка минерального сырья, добыча полезных ископаемых, в том числе золота, а у нас есть мощное оборудование для этих целей, которое мы поставляем на экспорт. Новые материалы, машиностроение - у нас очень широкий перечень направлений для сотрудничества", - отметил он.

"Мы ценим дружеские отношения между нашими странами. Белорусские организации очень известны в Египте благодаря своей высококачественной продукции, в частности оборудованию для сельского хозяйства. Поэтому мы определили это направление как одно из приоритетных для сотрудничества. Также для нас важны очистка воды, материаловедение, фармацевтика", - добавил президент Египетской академии научных исследований и технологий Махмуд Мохаммед Сакр. Он высоко оценил уровень научно-технического взаимодействия между Беларусью и Египтом и напомнил о том, что во время визита Президента Беларуси в Египет 16 января 2017 года было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между НАН Беларуси и Египетской академией научных исследований и технологий.

 
 
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Беларусь планирует открыть центр трансфера технологий в Египте, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси...

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