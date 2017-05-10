Начался прием анкет абитуриентов ЕГУ на бакалаврские и магистерские программы

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В 2017 году Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе рад приветствовать новое поколение абитуриентов, которые сделали выбор в пользу гуманитарного образования в традиции свободных наук и искусств (liberal arts).

10 мая ЕГУ начинает приём электронных анкет абитуриентов для поступления на бакалаврские и магистерские программы.

Предстоящий 2017/18 учебный год в ЕГУ станет поистине особенным – университет отметит 25-летие с момента основания в Минске. За годы существования ЕГУ выпустил более 2500 успешных специалистов, обладающих способностями и навыками для адаптации к быстроменяющимся вызовам современного мира и потребностям глобального рынка труда.

«Академическая традиция нашего университета основывается на культуре критического мышления, открытого диалога и личной ответственности», – с такими словами обратился Президент ЕГУ акад. Анатолий Михайлов к родителям абитуриентов . ЕГУ гордится приверженности по интеграции Беларуси в европейское интеллектуальное пространство путём утверждения академической свободы и международных стандартов качества в высшем образовании.





В 2017 году ЕГУ предлагает абитуриентам пять бакалаврских программ очной и дистанционной формы обучения «Визуальный дизайн и медиа» , «Культурное наследие и туризм» , «Медиа и коммуникация» , «Мировая политика и экономика» , «Международное право и право Европейского союза» и пять магистерских программ «Культурные исследования», «Историческое и культурное наследие» , «Публичная политика», «Экзистенциальная психология», «Международное право и право Европейского союза» . Учебные программы ЕГУ направлены на развитие креативного мышления и персональных качества, а также формирование углубленных знаний по выбранной специальности.





Анкеты абитуриентов бакалаврских программ очной формы обучения принимаются до 16 июня, дистанционной формы обучения – до 5 июля; магистерских программ – до 8 июля. В ходе Приёмной кампании абитуриентам предстоит сдать вступительные экзамены (для тех, кто не воспользовался такой возможностью в рамках Дней открытых дверей ЕГУ) и пройти собеседование с Приёмной комиссией.





Особенностью Приёмной кампании 2017 года является то, что ЕГУ впервые вводит бесплатные места для поступления на дистанционные бакалаврские программы. Теперь все абитуриенты, являющиеся гражданами или постоянными резидентами Республики Беларусь и имеющие балл рейтинга от 9,61 и выше, смогут учиться бесплатно. Подсчитать свой вступительный балл можно уже сейчас с помощью Калькулятора рейтинга абитуриента ЕГУ.





В 2017/18 учебном году первокурсники бакалавриата приступят к изучению дисциплин Общеуниверситетской подготовки . Разработка Общеуниверситетской подготовки велась на протяжении 2014-2016 гг. с участием 25 экспертов из 6 стран мира и включила в себя наилучшие практики и новейшие разработки в области методологии преподавания свободных наук и искусств. Общеуниверситетская подготовка формирует базовый познавательный и культурный опыт для дальнейшего успешного обучения в бакалавриате и лучшего усвоения материала.

По вопросам поступления обращайтесь по эл. почте recruitment @ ehu.lt , Skype: QuestionEHU или тел. +37052639650.