Видеофакт: водонапорную башню снесли в Докшицком районе

Необходимость в сносе возникла, когда проводились работы по установке станции обезжелезивания. В течение четырех дней взрывотехники вели подготовительные работы и 6 мая произвели снос башни путем направленного взрыва.

Снос неэксплуатируемых зданий и сооружений проводит на территории Витебской области пожарный аварийно-спасательный отряд "Витязь". В 2016 году сотрудники отряда провели снос шести зданий и сооружений. В 2017-м помощь взрывотехников понадобилась уже дважды. Кроме случая в Докшицком районе, в апреле во время весеннего ледохода специалисты освобождали ото льда мост через реку Черница.