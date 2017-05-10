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Видеофакт: водонапорную башню снесли в Докшицком районе

11.05.2017 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Необходимость в сносе возникла, когда проводились работы по установке станции обезжелезивания. В течение четырех дней взрывотехники вели подготовительные работы и 6 мая произвели снос башни путем направленного взрыва.

Снос неэксплуатируемых зданий и сооружений проводит на территории Витебской области пожарный аварийно-спасательный отряд "Витязь". В 2016 году сотрудники отряда провели снос шести зданий и сооружений. В 2017-м помощь взрывотехников понадобилась уже дважды. Кроме случая в Докшицком районе, в апреле во время весеннего ледохода специалисты освобождали ото льда мост через реку Черница.

 
 
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Руководство Докшицкого ЖКХ обратилось за помощью к сотрудникам МЧС, когда возникла острая необходимость снести неэксплуатируемую башню в Крулевщизне. Смотрите...

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