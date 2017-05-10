Сбивший в Гомеле девочку мотоциклист-бесправник заключен под стражу

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11 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Мотоциклист-бесправник, который в Гомеле на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку, заключен под стражу, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как сообщалось, 1 мая 29-летний водитель мотоцикла Honda CBR 1000 F на обозначенном дорожными знаками и разметкой нерегулируемом пешеходном переходе наехал на девочку, а после столкнулся с автомобилем Volkswagen. Потерпевшая переходила дорогу по пешеходному переходу и вела рядом с собой велосипед. В результате ДТП ребенку причинены тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Установлено, что ранее мотоциклист 46 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 44 раза - за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. В 2014 году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был лишен права управления сроком на три года. В 2013 году обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности.

Учитывая личность обвиняемого и обстоятельства совершенного ДТП, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначено проведение судебно-медицинских, медико-криминалистических и автотехнических экспертиз. Проведен следственный эксперимент.

Управление УСК по Гомельской области дополнительно устанавливает очевидцев ДТП и просит граждан, обладающих информацией о происшествии, сообщить ее по телефонам: (8-0232) 70-45-49, (8-029) 667-60-52.-0-