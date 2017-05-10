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В Беларуси побит температурный рекорд 117-летней давности

11.05.2017 12:23 — Разное | БДГ  
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В Беларуси в ночь на 11 мая был побит температурный рекорд 117-летней давности. В Верхнедвинске воздух охладился до 4,5 градуса мороза. До этого рекорд ночи составлял 2,8 градуса ниже нуля и был зафиксирован 11 мая 1900 года в Марьиной Горке.

Новый абсолютный минимум температуры был зафиксирован и в ночь на 10 мая — минус 4,5 градуса на метеостанции в Березинском заповеднике в Витебской области. Это на 0,1 градуса ниже прежнего рекорда ночи, зарегистрированного 45 лет назад в Витебске, пишет БелаПАН.

Абсолютный минимум месяца составляет 6,4 градуса мороза. Он был установлен 8 мая 1953 года в Вилейке.

В ряде районов также установился временный снежный покров высотой до 4 сантиметров в Борисове, до 5 - в Ошмянах и до 6 см - в Орше.

Вместе с тем, как сообщил в Facebook представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов, 12 мая атмосферный фронт, который принес снег, дожди и холод, уйдет на восток и погода начнт налаживаться. Станет меньше облачности, осадки на большей части прекратятся, в дневные часы будет светить солнце, но с резкими перепадами температуры. 

В пятницу преимущественно без осадков, лишь по крайнему югу страны кратковременные дожди. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром 0, -5 мороза, днем в разгар дня 10-16 градусов тепла.

В субботу преимущественно без осадков, лишь в крайних юго-восточных районах страны кратковременные дожди. Ночью от минус 2 по северо-востоку до плюс 8 по юго-западу, днем до 18 тепла.  В воскресенье преимущественно без осадков. Ночью от 1 мороза до 6 тепла, днем 13-20 выше нуля.

В понедельник из Центральной Европы ожидается поступление теплых воздушных масс. Преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах кратковременные дожди, грозы. Днем 16-23 тепла.

Напомним, что, по решению Мингорисполкома, отопление в жилых домах столицы начали отключать уже с 5 мая. Мэрия приняла такое решение исходя из «благоприятных погодных условий».

 
Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси в ночь на 11 мая был побит температурный рекорд 117-летней давности. В Верхнедвинске воздух охладился до 4,5 градуса мороза. До этого рекорд ночи составлял 2,8...

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