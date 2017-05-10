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"Бонстики 2": завтра в Минске пройдет бесплатный фестиваль-презентация новых игрушек-липучек

11.05.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Бонстики возвращаются и приглашают на шоу в парк развлечений «Дримлэнд», где состоится знакомство с героями новой коллекции. Бесплатный праздник для детей пройдет в Минске 12 мая.


В программе музыкальные номера, конкурсы, фокусы, научное шоу, и, конечно же, — новые Бонстики. Вести мероприятие будет телеведущий Виталий Карпанов. Кроме того, посетителей шоу-программы ждет презентация нового бонстик-мобиля, караоке и танцевальный флешмоб.

Начало в 17.00 в парке «Дримлэнд» (г. Минск, ул. Орловская, 80). Вход свободный.


«Бонстики 2» появятся в магазинах торговой сети «Евроопт» с 15 мая. Правила акции не изменились — одну игрушку можно получить при покупке от 15 рублей, воспользовавшись картой «Е-плюс».

Бонстики — это уникальная акция торговой сети «Евроопт». Игрушки-липучки выдавались в магазинах «Евроопт», в «Е-доставке» и «ГиперМолл» за покупки на определенную сумму. Суть заключалась в том, чтобы собрать всю коллекцию из 24 героев в специальный альбом. При этом ожившие Бонстики активно знакомились с белорусскими детьми, радовали и поздравляли их с праздниками, помогали учить ПДД вместе с сотрудниками

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Бонстики возвращаются и приглашают на шоу в парк развлечений "Дримлэнд", где состоится знакомство с героями новой коллекции.

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