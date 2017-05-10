Создание общей базы данных террористов СНГ обсудили в Минске

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Общую базу данных террористов, отбывающих наказание в странах СНГ, предполагается создать в течение года, заявил журналистам в Минске заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко перед началом заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ.

"Один из важных проектов Совета – создание общих информационных баз данных по террористам, по экстремистам. Чтобы они не могли, выйдя на свободу, спокойно пересекать границы наших стран – без учета и контроля, и вести новую экстремистскую деятельность", – сказал Максименко.

Вопрос сотрудничества в антитеррористической деятельности выходит на первый план в обсуждении взаимодействия пенитенциарных служб СНГ. Изменилась ситуация в Европе, проявления радикализма и экстремизма фиксируются и в некоторых странах СНГ.

"Многие страны столкнулись с этим. 20 лет назад в РФ начались события на Кавказе, которые привели к террористическим актам. Сейчас эти люди отбывают наказание. Также в ряде других наших стран СНГ имеются террористы. Как с ними работать, как вести деятельность, которая могла бы противостоять экстремизму. Чтобы люди эти не представляли больше угрозы для нашего общества, для простых граждан", – напомнил Максименко.

Минимизировать угрозу и должна общая база данных. Свои базы, напомнил Максименко, есть в каждой республике, объединить их участники Совета рассчитывают в течение года.

Обсуждается сотрудничество в вопросе борьбы с терроризмом пенитенциарных служб с Антитеррористическим центром СНГ, чтобы, по словам Максименко, выступить "против этого врага широким фронтом".

Совет руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ был создан в октябре 2015 года. В его состав на данных момент входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Соглашение об образование Совета подписал и Таджикистан, в настоящее время идет ратификация документа.

Заседание Совета проходит в Минске. В ходе встречи предполагается подписать ряд документов, направленных на совершенствование взаимодействия служб и обеспечение безопасности в пенитенциарной сфере СНГ.

Кроме того, накануне иностранные участники Совета посетили ряд исправительных учреждений управления департамента исполнения наказаний по Минску и Минской области. В частности, гостям показали производство исправительной колонии №14, а также продукцию, которая выпускается учреждениями уголовно-исполнительной системы МВД. После знакомства с условиями содержания спецконтингента в тюрьме №8 участники Совета заложили "Аллею дружбы".