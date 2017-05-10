В Гродненской области заведены уголовные дела за добычу рыбы в нерест

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11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области рыбаки стали фигурантами уголовных дел за добычу рыбы в период нереста. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Подразделениями Следственного комитета по Гродненской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи рыбы в период нереста, повлекшей причинение ущерба в крупном и особо крупном размерах (ч.2 и 3 ст.281 УК). Все преступления выявлены сотрудниками межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира.

В Гродненском районе у деревни Польница были задержаны два местных жителя в возрасте 36 и 43 лет. При помощи трех сетей они добыли 35 рыб. Причиненный ущерб превысил Br7 тыс. Один из подозреваемых, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, заключен под стражу.

В Щучинском районе у затоки реки Неман вблизи деревни Толочки задержан 36-летний мужчина, который двумя сетями поймал 26 рыб. Ущерб окружающей среде превысил Br4 тыс.

В Берестовицком районе на реке Веретейка возле агрогородка Старый Дворец задержаны два местных жителя. Они добыли сетевым подъемником 45 рыб. Размер причиненного ущерба окружающей среде устанавливается. Аналогичные факты фиксировались и в Зельвенском районе. На имущество всех фигурантов уголовных дел наложен арест.

Нерест рыб продолжается, отметил Сергей Шершеневич. Он напомнил, что согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запрещается с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областей - с 1 апреля по 30 мая, Витебской области - с 10 апреля по 8 июня. Исключение составляет любительское рыболовство с одной удочкой и одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений. При незаконном изъятии или уничтожении рыбы в сроки, когда это запрещено, вред возмещается на основании такс, исчисленных в тройном размере по каждому изъятому виду рыбы.

Если дикие животные относятся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, вред возмещается в тройном размере по каждому дикому животному. В случае добычи диких животных с помощью орудий, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, вред исчисляется в пятикратном размере по каждому дикому животному.-0-