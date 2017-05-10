Бизнес-союзы предлагают властям налоговый маневр

Бизнес-союзы предлагают властям Беларуси налоговый маневр — запретить местным советам применять повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и земельного налога, но увеличить поступление в местные бюджеты косвенных налогов.

«Налоговую нагрузку сместили в сторону налогов на ресурсы и восстановление оборотных средств, дав местным советам право на повышающий коэффициент к налогу на землю и недвижимость до 2,5%», — заявил 11 мая на заседании Совета по развитию предпринимателей под руководством Петра Прокоповича глава Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, передает TUT.by .

По его словам, предприятия стали «системно занижать стоимость активов», что в итоге «подорвало» основу для формирования фондового рынка.

Также предлагается разрешить субъектам хозяйствования при общей системе налогообложения применять учет выручки «по оплате», поскольку переход на уплату «по отгрузке» требует уплаты налога еще до того как за продукцию получены деньги.

Кроме того, бизнес-союзы планируют увеличить почти в пять раз критерий годовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения без НДС, а также восстановить ставку 2% от экспортной выручки при применении УСН, отменить запрет применения «упрощенки» субъектам, в уставном фонде которых более 25% составляют доли юрлиц, упростить документальное оформление (при наличии только документов об оплате) закупки партий (до 1000 евро) товаров в ЕАЭС за наличные.

Напомним, что с начала 2015 года законодательство, регулирующее применение УСН, претерпело ряд изменений . Так, запрещено пользоваться УСН микрофинансовым организациям. Увеличены предельные пороги валовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения: с уплатой НДС с Br12 млрд до Br13,7 млрд, без уплаты НДС - с Br8,2 млрд до Br9,4 млрд. ИП, которые применяют УСН и одновременно являются участниками, собственниками имущества коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ), теперь обязаны платить подоходный налог с доходов, получаемых от этих коммерческих организаций. То же касается супругов, родителей (усыновителей), детей (в том числе усыновленных, удочеренных) участников, собственников имущества коммерческих организаций.

Также плательщики налога при УСН обязаны уплачивать земельный налог независимо от площади земельных участков. Исключение сделано в отношении сельскохозяйственных земель сельхозназначения и земель, предоставленных бюджетным организациям, республиканским государственно-общественным объединениям, а также юрлицам - организационным структурам ДОСААФ.

Кроме того, был установлен запрет на применение УСН для субъектов хозяйствования, которые предоставляют в аренду или в лизинг, иное возмездное или безвозмездное пользование капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, если они не находятся у них на праве собственности (общей собственности), хозяйственного ведения, оперативного управления, а также для унитарных предприятий, собственником имущества которых является юрлицо, а также коммерческих организаций, более 25% акций (долей в уставном фонде) которых принадлежат одной или в совокупности нескольким другим коммерческим и (или) некоммерческим организациям.