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Финляндия обсуждает историю белоруски, которая родила дочку от Йере Каралахти
Личная жизнь бывшего капитана минского «Динамо» Йере Каралахти продолжает бить ключом.
Йере Каралахти — яркий персонаж и для белорусского хоккея, и для мирового. Экс-игрок сборной Финляндии и клубов НХЛ прославился не только своей карьерой, но и залетами. В том числе у хоккеиста был период, когда он имел проблемы с наркотиками.
В 2011-м году Каралахти приехал в Минск и провел в «Динамо» два сезона. При этом белорусский этап карьеры вроде как обошелся без приключений. Брутальный защитник стал любимцем местной публики — хоккеист не только радовал болельщиков игрой, но и впечатлял брутальным поведением. А его послематчевая «коза» стала символом «зубров» того времени.
Спустя несколько лет о Йере снова говорят с привязкой к Минску. В последние недели Финляндия обсуждает историю, главной героиней которой стали хоккеист и белорусская девушка Оксана Чайко. Дело в том, что во время минского этапа карьеры у Каралахти были отношения с Оксаной, и в 2013-м она родила ему дочку, которую назвали Стелла.
Когда Йере выступал в Минске, он состоял в браке с финкой Сюзанной, на которой женился еще в 90-е. У пары имеется дочь Ронья.
После Минска Йере еще несколько лет поиграл на родине и в Швеции — за «Йокерит» и «ХВ-71». Вернувшись в Хельсинки, Каралахти развелся с Сюзанной и периодически общался с белоруской Оксаной. А в 2015-м
В том же 2015 году Каралахти
После того как Йере начал отношения с Нанной Койвисто, будущей второй женой, он оборвал все контакты с Оксаной. Причем сделал это по настоянию Нанны. Как рассказала Оксана финскому изданию seiska.fi, Койвисто звонила ей и говорила, что Йере не хочет никакого общения, а она сама не желает, чтобы белоруска с ребенком приезжали к отцу. Нанна в откровенном интервью финской журналистке Марии Вейтоле заявила следующее:
— Я знала эту женщину, но я не знала, что она настолько сумасшедшая. Она забрасывает меня сообщениями, что ей нужны деньги.
По
Как пишут финские журналисты, Йере и Оксана восстановили общение и даже возобновили дружбу в facebook. Судя по последним фото в инстаграме Стеллы Каралахти (аккаунт трехлетней девочки наверняка ведет мать), девушка с детьми прямо сейчас находится в Финляндии.
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Личная жизнь бывшего капитана минского "Динамо" Йере Каралахти продолжает бить ключом.
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