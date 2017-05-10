Финляндия обсуждает историю белоруски, которая родила дочку от Йере Каралахти

Личная жизнь бывшего капитана минского «Динамо» Йере Каралахти продолжает бить ключом.



Фото: instagram.com/stellakaralahti

Йере Каралахти — яркий персонаж и для белорусского хоккея, и для мирового. Экс-игрок сборной Финляндии и клубов НХЛ прославился не только своей карьерой, но и залетами. В том числе у хоккеиста был период, когда он имел проблемы с наркотиками.

В 2011-м году Каралахти приехал в Минск и провел в «Динамо» два сезона. При этом белорусский этап карьеры вроде как обошелся без приключений. Брутальный защитник стал любимцем местной публики — хоккеист не только радовал болельщиков игрой, но и впечатлял брутальным поведением. А его послематчевая «коза» стала символом «зубров» того времени.

Спустя несколько лет о Йере снова говорят с привязкой к Минску. В последние недели Финляндия обсуждает историю, главной героиней которой стали хоккеист и белорусская девушка Оксана Чайко. Дело в том, что во время минского этапа карьеры у Каралахти были отношения с Оксаной, и в 2013-м она родила ему дочку, которую назвали Стелла.



Каралахти с малюткой Стеллой. Фото: instagram.com/stellakaralahti

Когда Йере выступал в Минске, он состоял в браке с финкой Сюзанной, на которой женился еще в 90-е. У пары имеется дочь Ронья.

После Минска Йере еще несколько лет поиграл на родине и в Швеции — за «Йокерит» и «ХВ-71». Вернувшись в Хельсинки, Каралахти развелся с Сюзанной и периодически общался с белоруской Оксаной. А в 2015-м Йере женился второй раз — на финской фитнес-звезде Нанне Койвисто, которая чуть позже родила хоккеисту сына.

В том же 2015 году Каралахти объявил о завершении карьеры . Как уверяли финские СМИ, сделал это из-за необходимости выплачивать алименты первой супруге и старшей дочери. В своем последнем сезоне в шведском «ХВ-71» финн получал 4 тысячи евро в месяц — серьезная часть этих денег уходила на выплаты Сюзанне и Ронье. В итоге Йере решил закончить с хоккеем и попросил окружной суд Хельсинки сократить сумму выплат с 1200 до 200 евро, так как он получил статус безработного.



Старшая дочь Ронья Каралахти. Фото: instagram.com/ronjakaralahti

После того как Йере начал отношения с Нанной Койвисто, будущей второй женой, он оборвал все контакты с Оксаной. Причем сделал это по настоянию Нанны. Как рассказала Оксана финскому изданию seiska.fi, Койвисто звонила ей и говорила, что Йере не хочет никакого общения, а она сама не желает, чтобы белоруска с ребенком приезжали к отцу. Нанна в откровенном интервью финской журналистке Марии Вейтоле заявила следующее:

— Я знала эту женщину, но я не знала, что она настолько сумасшедшая. Она забрасывает меня сообщениями, что ей нужны деньги.



Фото: instagram.com/stellakaralahti

По информации все того же seiska.fi, окружной суд Хельсинки обязал Каралахти выплачивать Оксане алименты в размере 200 евро в месяц. При этом сама Оксана рассчитывала на сумму 1245 евро, поскольку медицинское обслуживание и образование для детей с двойным гражданством в Беларуси не бесплатны. А сама платить 550 евро за детский сад Оксана не может. В последнее время Оксана, похоже, изменила планы и хочет переехать с детьми (Стелла — не единственный ребенок) в Финляндию, чтобы получить большую господдержку на содержание малышей.

Как пишут финские журналисты, Йере и Оксана восстановили общение и даже возобновили дружбу в facebook. Судя по последним фото в инстаграме Стеллы Каралахти (аккаунт трехлетней девочки наверняка ведет мать), девушка с детьми прямо сейчас находится в Финляндии.