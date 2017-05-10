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Цветы и города под снегом - май, за что?
11.05.2017 12:59 — Разное | Sputnik Беларусь
В этом году в Беларуси установилась необычно холодная для весны погода: в апреле были заморозки, а в мае уже не один раз прошли осадки в виде мокрого снега.
И хотя
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Снег снова накрыл центральные районы Беларуси ранним утром 11 мая. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры цветущих деревьев и весенних клумб, припорошенных снегом.
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