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Цветы и города под снегом - май, за что?

11.05.2017 12:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В этом году в Беларуси установилась необычно холодная для весны погода: в апреле были заморозки, а в мае уже не один раз прошли осадки в виде мокрого снега.

И хотя аграрии утверждают, что такая погода не нанесла вреда посевам сельскохозяйственных культур, цветы и деревья под снегом вызывают удручающее впечатление.

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Снег снова накрыл центральные районы Беларуси ранним утром 11 мая. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры цветущих деревьев и весенних клумб, припорошенных снегом.

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