Кравченко: Беларусь не хочет выбирать между Западом и Востоком





Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко в ходе своего визита в США заявил, что Беларусь не хочет выбирать между Западом и Востоком.

В рамках визита в США Олег Кравченко принял участие в семинаре «Между Востоком и Западом: Беларусь на перекрестке», организованном Атлантическим советом и Джеймстаунским фондом, сообщила пресс-служба МИДа.

В своем выступлении заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул контрпродуктивность рассуждений о необходимости выбора Беларусью между Западом и Востоком.

«Мы действительно верим, что возможно и то, и другое, – отметил Олег Кравченко. – Беларусь заинтересована в больших объемах торговли, инвестиций и сотрудничества по всем направлениям с западными странами. И я верю, что это может произойти без ущерба нашим отношениям с Россией».

Заместитель министра иностранных дел Беларуси остановился также и на вопросах белорусско-американской повестки дня. Он отметил, что стороны уделяют особое внимание не только тематике прав человека и демократии, но и взаимодействию в сфере безопасности на региональном и глобальном уровнях.

В качестве примера успешного сотрудничества Беларуси и США дипломат привел добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия, предоставление возможности транзита железнодорожным транспортом по территории Беларуси грузов для снабжения американских войск в Афганистане.

«Когда Америке была нужна помощь, мы ее предоставили. И мы сделали это осознанно, мы никогда не пытались торговаться по поводу этого сотрудничества и даже публично об этом не говорили, – сказал заместитель министра. – Это наша позиция. Когда дело доходит до вопросов стратегических, вопросов безопасности, наше сотрудничество не должно зависеть от временных политических разногласий».

В рамках своего визита в США Олег Кравченко встретился с заместителем помощника государственного секретаря США Бриджет Бринк, а также с представителями руководства Бюро прав человека, демократии и труда.

На встречах стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы развития сотрудничества стран в сферах, представляющих взаимный интерес.

Состоялась также встреча заместителя главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Аппарате Комитета по иностранным делам Сената США.