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В Беларуси приведут в порядок пользование ресурсами недр

11.05.2017 12:43 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси приведут в порядок пользование ресурсами недр

Распоряжением премьер-министра №164р создана межведомственная рабочая группа для решения проблемных вопросов, связанных с добычей и реализацией недропользователями полезных ископаемых.

Как сообщила пресс-служба Совмина, рабочая группа рассмотрит также вопросы направления на природоохранные цели средств, поступающих в республиканский и (или) местные бюджеты, а также для совершенствования законодательства об охране и использовании недр, налогового законодательства. Возглавил группу министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

Рабочей группе до 15 июня 2017 года поручено проанализировать представленные Минстройархитектуры, Минтрансом, Минэнерго, концерном ”Белнефтехим“, облисполкомами, Минским горисполкомом и другими заинтересованными материалы по проблемным вопросам, связанным с добычей и реализацией недропользователями полезных ископаемых, в том числе общераспространенных.

Кроме того, рабочая группа проанализирует предложения о совершенствовании законодательства об охране и использовании недр, налогового законодательства в части увеличения ставок налога за добычу (изъятие) природных ресурсов и о направлении на природоохранные цели средств, поступающих в республиканский и местные бюджеты в виде экологического налога, налога за добычу природных ресурсов, а также иных платежей, взимаемых в связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

О выработанных по результатам анализа предложениях рабочей группе необходимо до 1 июля 2017 года проинформировать Совет министров.

Осуществлять организационное обеспечение деятельности рабочей группы поручено Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 
 
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Распоряжением премьер-министра №164р создана межведомственная рабочая группа для решения проблемных вопросов, связанных с добычей и реализацией...

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