11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из структурных подразделений республиканской клинической больницы медицинской реабилитации "Аксаковщина", обвиняемого в неоднократном получении взяток, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действия мужчины квалифицированы как получение взятки и повторное получение (ч.1 и ч.2 ст.430 УК Беларуси). Ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Обвиняемому также был предъявлен иск о взыскании в пользу государства Br6,5 тыс. (эквивалента неосновательно приобретенной выгоды при получении взяток).

По версии прокурора, мужчина, будучи главным механиком гаража больницы, на протяжении пяти лет действовал по отработанной схеме. Он узнавал о наличии вакантных мест в гараже больницы и намекал своим подчиненным на возможность дополнительно заработать. Водителям нужно было написать заявление руководству учреждения здравоохранения, после чего они получали дополнительную работу по внутреннему совместительству. Взамен начальник требовал отдавать ему 10% от приработка. Так, один из водителей заплатил ему в общей сложности более Br4 млн (неденоминированных).

Похожая схема действовала с премиями. Главный механик ходатайствовал перед руководством больницы о выплате премий водителям за якобы выполняемую ими работу, не входящую в их обязанности. За это требовал "свою долю" - от 10%. Если водитель не соглашался, руководитель грозил прекратить премирование, в том числе и за реально выполненную работу, или уволить. Таким образом, один из водителей заплатил ему около Br6,7 млн (неденоминированных).

В 2008 году главный механик узнал о вакансии водителя в гараже и помог знакомому сантехнику устроиться на полную ставку, а позже предложил ему дополнительный заработок еще на полставки. Всего подчиненный заплатил своему начальнику за покровительство более Br14 млн (неденоминированных).

Всего установлено более 20 эпизодов получения взяток.-0-