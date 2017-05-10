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Рябов: погода скоро исправится

11.05.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Погода в Беларуси в ближайшем времени начнет налаживаться: осадки прекратятся и потеплеет, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: погода скоро исправится
© Sputnik / Сергей Лескеть
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Похолодание в республику пришло в начале недели, а в среду и четверг во многих регионах страны неожиданно пошел снег, который местами пролежал около двух часов.

"Атмосферный фронт, который принес снег, дожди и холод, уходит на восток и погода начнет налаживаться. Станет меньше облачности, осадки на большей части прекратятся, в дневные часы будет светить солнце, но с резкими перепадами температуры", – сказал Рябов.

По словам синоптика, в пятницу 12 мая ожидается без осадков, ночью и утром будет холодно – от 0 до –5°С, днем температура поднимется до +16°С.

Погоду на выходных будет формировать область повышенного атмосферного давления: кратковременные дожди ожидаются в крайних юго-восточных районах Беларуси, ночью по северо-востоку заморозки до –2°С, днем температура составит от +11 до +18°С. В воскресенье будет немного теплее: днем +13..+20°С.

Ночью в понедельник, по словам синоптика, будет еще холодно от –2°С по востоку Беларуси до +7°С по западу, днем воздух прогреется до +23°С.

 
Теги: Минск
 
 
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На выходных, по данным Гидромета, ночью местами еще ожидаются заморозки, теплеть начнет в понедельник.

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