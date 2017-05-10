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В "Новой Боровой" строят детсад: с жирафом, трубой для спуска, скалодромом и огородами
В конце этого года в «Новой Боровой» откроется необычный детский сад, который возводит застройщик квартала «А-100 Девелопмент». В нем будут двухуровневые группы, экспозиция детских рисунков и мини-огороды.
Сейчас детский сад уже накрыт крышей, скоро в нем начнутся облицовочные и отделочные работы. «А-100 Девелопмент» передаст детсад на баланс государству, которое и будет распоряжаться зданием и постановкой учебного процесса.
В «А-100 Девелопмент» говорят, что подобных проектов в стране еще не было. И согласовать его было довольно непросто.
«Самым сложным было адаптировать все задуманные нами идеи к жестким государственным требованиям. Мы прошли множество согласований и корректировок. Компромисс найти удалось. Детский сад на 100% соответствует всем нормам и стандартам, и при этом порадует малышей и их родителей огромным количеством приятных сюрпризов», — рассказывает начальник отдела архитектурных концепций «А-100 Девелопмент» Екатерина Лапушинская.
Детский сад рассчитан на 8 групп — в общей сложности 150 детей. Фасад здания будет необычным. В холле детей и родителей будет встречать огромный жираф высотой в шесть с половиной метров, стенка для юных скалолазов и горка, по которой можно спуститься со второго этажа.
На стенах коридоров организуют экспозицию работ детей, которая будет украшена подсветкой, как в художественной галерее.
Кстати, многие идеи, которые воплотили в проекте, авторам подсказали дети: перед началом проектирования авторы спросили родителей и детей о том, каким должен быть современный детский сад.
Еще одна инновация детсада: группы со вторым уровнем, на котором будет расположен импровизированный игровой комплекс. Подняться туда можно будет по лестнице, а вот упасть — невозможно: он огражден страховочной сеткой. В стенах комнаты будут специальные ниши, где ребенок сможет отдохнуть.
На огороженной территории, прилегающей к детскому саду, для каждой из групп будет обустроена своя современная игровая площадка, баскетбольная площадка, места для прыжков, игр в «классики» и в «твистер». Обустроят здесь и площадку для изучения ПДД со своей миниатюрной АЗС. Кроме того, на площадке у детсада для каждой группы организуют мини-огород, где дети смогут выращивать растения и ухаживать за ними.
«Хочется сделать сад таким, чтобы дети его помнили и хотели в него приходить снова и снова. Это важно, потому что детский сад во многом формирует основу развития личности, да и воспитает не одно поколение», — подчеркивают в «А-100 Девелопмент».
Кстати, недавно в жилом квартале «Магистр» открылся
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Во дворе будут спортивные площадки, теневые навесы и мини-АЗС.
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