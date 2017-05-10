В конце этого года в «Новой Боровой» откроется необычный детский сад, который возводит застройщик квартала «А-100 Девелопмент». В нем будут двухуровневые группы, экспозиция детских рисунков и мини-огороды.

Сейчас детский сад уже накрыт крышей, скоро в нем начнутся облицовочные и отделочные работы. «А-100 Девелопмент» передаст детсад на баланс государству, которое и будет распоряжаться зданием и постановкой учебного процесса.





В «А-100 Девелопмент» говорят, что подобных проектов в стране еще не было. И согласовать его было довольно непросто.

«Самым сложным было адаптировать все задуманные нами идеи к жестким государственным требованиям. Мы прошли множество согласований и корректировок. Компромисс найти удалось. Детский сад на 100% соответствует всем нормам и стандартам, и при этом порадует малышей и их родителей огромным количеством приятных сюрпризов», — рассказывает начальник отдела архитектурных концепций «А-100 Девелопмент» Екатерина Лапушинская.

Детский сад рассчитан на 8 групп — в общей сложности 150 детей. Фасад здания будет необычным. В холле детей и родителей будет встречать огромный жираф высотой в шесть с половиной метров, стенка для юных скалолазов и горка, по которой можно спуститься со второго этажа.





На стенах коридоров организуют экспозицию работ детей, которая будет украшена подсветкой, как в художественной галерее.

Кстати, многие идеи, которые воплотили в проекте, авторам подсказали дети: перед началом проектирования авторы спросили родителей и детей о том, каким должен быть современный детский сад.

Еще одна инновация детсада: группы со вторым уровнем, на котором будет расположен импровизированный игровой комплекс. Подняться туда можно будет по лестнице, а вот упасть — невозможно: он огражден страховочной сеткой. В стенах комнаты будут специальные ниши, где ребенок сможет отдохнуть.



«В интерьере детского садика предусмотрено множество полезных мелочей, которые определяют его стилистику и делают более удобным. Это и наличие большой грифельной доски в группах, и умывальник в раздевалке, и индивидуальные полочки, где дети могут хранить свои карандаши и краски… Все, включая стулья, кровати, столы является уникальным и разрабатывалось специально для этого детского сада из экологически чистых материалов», — рассказывают создатели проекта и объясняют, что при разработке проекта в компании ориентировались прежде всего на развитие творческих способностей у детей и создавали максимально комфортные условия для этого.

На огороженной территории, прилегающей к детскому саду, для каждой из групп будет обустроена своя современная игровая площадка, баскетбольная площадка, места для прыжков, игр в «классики» и в «твистер». Обустроят здесь и площадку для изучения ПДД со своей миниатюрной АЗС. Кроме того, на площадке у детсада для каждой группы организуют мини-огород, где дети смогут выращивать растения и ухаживать за ними.

«Хочется сделать сад таким, чтобы дети его помнили и хотели в него приходить снова и снова. Это важно, потому что детский сад во многом формирует основу развития личности, да и воспитает не одно поколение», — подчеркивают в «А-100 Девелопмент».

Кстати, недавно в жилом квартале «Магистр» открылся новый детсад , который тоже построили по нетипичному проекту. В нем есть компьютерный класс, физкультурный и тренажерный залы. Но главное — в нем будет работать группа для детей от года до двух лет.