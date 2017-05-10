Украина заинтересована в проведении с белорусскими клубами совместного чемпионата по хоккею

Украина заинтересована в проведении с белорусскими командами совместного чемпионата по хоккею с шайбой. Об этом заявил сегодня в Минске во время встречи с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

— Мы заинтересованы в создании такого турнира. Хоккей с шайбой в Беларуси хорошо развит, есть соответствующая инфраструктура, в украинском чемпионате выступают восемь команд, им необходима жесткая конкуренция, чтобы повышать мастерство игроков, и совместные соревнования способны предоставить эту практику. Необходимо проработать этот вопрос на уровне двух федераций по виду спорта более детально, — отметил глава спортивного ведомства Украины.

В ходе визита состоялось подписание межведомственной программы сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Украины, которая рассчитана до 2018 года. Документ предусматривает комплекс мер взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение подготовки национальных команд по видам спорта к зимней Олимпиаде в Пхенчхане и летним Играм в Токио, в области спортивной науки, спортивной медицины и антидопингового контроля. В церемонии подписания принял участие посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

— Мы предлагаем украинской стороне рассмотреть возможность использовать не только наши крупные спортивные центры, такие как «Стайки» и «Раубичи, но более тесное сотрудничество на региональном уровне. К примеру, Гомельская и Брестская области могут предоставлять свои современные базы для проведения спортивных мероприятий. Соглашение также должно дать толчок более тесному сотрудничеству федераций по видам спорта, — рассказал Александр Шамко.

Он поддержал идею коллеги из Украины рассмотреть возможность проведения совместного чемпионата по хоккею с шайбой, а также поделился мнением о выступлении белорусской команды на чемпионате мира.

— Конечно, выступление наших хоккеистов в Париже нельзя назвать удовлетворительным (четыре поражения подряд. — Прим. БЕЛТА). Сборная еще проведет три матча на турнире, после чего необходимо собраться со штабом специалистов и разобраться, в чем дело, — подчеркнул министр спорта.

Взаимодействие белорусских и украинских спортивных делегаций на протяжении многих лет является тесным и плодотворным. К примеру, мужская национальная сборная Беларуси по волейболу на данный момент находится в Ивано-Франковске, где стартует в международном турнире с участием национальных команд Украины и Латвии. Для сборных соревнования являются подготовительными к отборочным матчам чемпионата мира, которые пройдут в конце мая.

В июне сборная Беларуси по прыжкам в воду отправится на чемпионат Европы, который с 12 июня примет Киев.

В ходе визита в Минск украинская делегация также посетит Белорусский государственный университет физической культуры, Республиканские центры олимпийской подготовки «Стайки», «Фристайл» и «Раубичи», а также финальные поединки чемпионата мира по муай-тай.