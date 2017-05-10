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Названы самые богатые рэперы 2017 года

11.05.2017 13:39 — Разное | Tut.by  
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Журнал Forbes опубликовал список самых богатых рэперов по состоянию на 2017 год. Рейтинг появился на сайте издания 10 мая.


BBC

Первое место занял хип-хоп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy. Его состояние составляет 820 миллионов долларов и, по мнению экспертов, в ближайшее время достигнет миллиарда, сообщает Lenta.ru.

Конкуренцию ему составляет Джей-Зи (Jay-Z) с 810 миллионами долларов, занявший второе место. Отмечается, что стоимость его музыкального сервиса Tidal увеличилась более чем в 10 раз с момента приобретения несколько лет назад.

Тройку лидеров завершает Доктор Дре (Dr. Dre), чье состояние оценивается в 740 миллионов долларов. В пятерку также вошли рэперы Брайн Уильямс, известный как Birdman (110 миллионов долларов), и канадец Дрейк (90 миллионов).

Комбс возглавляет рейтинг богатейших рэперов с 2015 года.

***

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Теги: Минск
 
 
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Журнал Forbes опубликовал список самых богатых рэперов по состоянию на 2017 год. Рейтинг появился на сайте издания 10 мая.

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