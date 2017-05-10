«Клиент сможет посетить виртуальное отделение с теми же ощущениями, что и офис реальный, его общение с сотрудниками банка будет происходить «лицом к лицу. Вместо того, чтобы вкладывать время и капитал в строительство филиалов, банки могут более эффективно использовать технологии виртуальная реальность для прямого взаимодействия с целевой аудиторией», — убежден создатель студии виртуальной реальности BombayVR Максим Билида.





По мнению Максима Билида, виртуальная реальность может повысить качество и информативность подаваемого контента, сократить издержки и вывести обслуживание клиентов на новый уровень.

— Исследования показали, что визуальное восприятие информации значительно повышает уровень понимания и способствует более обдуманному и притом более быстрому принятию решений, чем после словесных описаний консультантов и массы статистической информации. Визуализация обладает большим потенциалом по смене подачи информации клиентам и формата их обслуживания, — говорит Максим Билида. — Уже собрано достаточно статистических данных, которые демонстрируют, что клиенты могли бы больше пользоваться услугами банков, при условии смены традиционного формата обслуживания.

Максим Билида отмечает, что даже на нынешнем уровне развития VR-технологий можно создать виртуальный офис банка. «Такую возможность дает, например, платформа под названием VR Timvi. Этот проект, созданный, кстати, в России, позволяет перенести некоторые рабочие процессы офиса компании в виртуальную реальность с добавлением элементов геймификации, что очень привлекательно для молодого поколения потребителей, — говорит Максим Билида. — Виртуальный банкинг открывает возможность банкам и финансовым компаниям, которые порой достаточно долго адаптируются к инновационным технологиям, заполучить долю рынка будущих поколений».

Ранее эксперты уже прогнозировали , что в скором времени в Беларуси может появиться первый виртуальный банк.

Тем временем автор книги «Цифровой банк» Крис Скиннер предсказывает , что пластиковые карты исчезнут в ближайшие 10 лет. Их заменит смартфон и платежные чипы в одежде, часах и прочих вещах. В некоторых европейских странах уже можно заправить машину, не выходя на улицу. Банковское приложение определяет местонахождение заправки, и нам остается лишь ввести номер колонки, марку бензина и литраж. Заправщик вставляет пистолет в бак, и подача топлива начинается автоматически, сразу после поступления денег на счет бензоколонки. Вскоре автомобили сами будут покупать бензин, «общаясь» с софтом заправочной станции.

В Беларуси сегодня виртуальная реальность, по словам Максимп Билида, сейчас активно используется в области дизайна интерьеров: «Сейчас мы работаем совместно с дизайнерским агентством и предоставляем клиентам виртуальную разработку дизайна интерьера. Одев очки, они могут увидеть, как будет в реальности выглядеть предлагаемый им дизайн помещения, ощутить на себе варианты планировок, могут изменить цвет стен и пола, выбрать различную мебель, заменить столешницу, — отмечает Максим Билида. — Платформа виртуальной реальности постоянно собирает данные о поведении клиента, формируя статистику. В будущем ожидается, что такие платформы будут отслеживать даже эмоциональную и физическую реакцию клиентов».

Но инструменты виртуальной реальности — недешевое удовольствие, предупреждает эксперт. «Но они снижают расходы на образцы товара или услуги. Например, если некий недешевый товар продается в 10 цветовых модификациях, экономия, безусловно, будет заметной. Также следует не забывать о быстром снижении себестоимости передовых технологий в течение сравнительно небольшого периода времени, — поясняет Максим Билида. — Сегодня правила для рынка диктует клиент, поэтому внедрение технологических инноваций может стать решающим конкурентным преимуществом в гонке за лояльностью потребителя».