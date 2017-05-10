Минские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя, пытавшегося убежать

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной ГАИ задержали пьяного водителя, пытавшегося убежать, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД города Минска Анастасия Забавская.

Инцидент произошел ранним утром 11 мая на Партизанском проспекте. "Молодой человек, изрядно выпив в одном из столичных кафе вместе с товарищами, не придумал ничего лучше, как сесть за руль своего автомобиля. Проигнорировав требования сотрудника ГАИ об остановке, нетрезвый водитель продолжал движение, потом все же остановился, открыл дверь автомобиля и побежал, однако далеко уйти не смог - следовавший за ним инспектор ДПС почти сразу догнал его. В крови нарушителя было обнаружено 1,8 промилле алкоголя", - рассказала Анастасия Забавская.

Нетрезвым водителем оказался 27-летний мужчина, работающий водителем на одном из предприятий. Его автомобиль "Опель Вектра" останется на охраняемой стоянке. Самого же нарушителя ожидает лишение водительского удостоверения сроком на три года и штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br23).

Госавтоинспекция напоминает: если вы видите, что нетрезвый человек садится за руль - наберите телефон 102 и сообщите об этом. Этот звонок поможет уберечь от опасности жизнь и пьяного водителя, и окружающих людей.-0-