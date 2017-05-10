Продавец виллы снял эротический клип, чтобы привлечь покупателей
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Кто-то сделал эротичное ВИДЕО в стиле трейлера для фильма с целью продать дом за $ 100 млн. Фото интерьеров настоящего дома Opus за 100 млн долларов в Беверли-Хиллз тоже прилагается, конечно. Ибо в видео больше внимания уделено полуобнаженным девушкам, нежели особняку, пишет delfi.lv.
С другой стороны — мантра «секс продает» стара, но эффективна, не так ли? По словам продавцов, девушки из ролика даже придут на вечеринку в честь покупки этого дворца, которую устроит новоиспеченный владелец. Но и только. Они, в отличие от консьержа, в цену не входят. «Домоправитель» же будет бесплатно работать в течение двух лет.
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Открыть/скачать видео (28.89 МБ) Разумеется, весь особняк — это «лухури» с большой буквы «Л». И чтобы никто не забывал, как он называется, во дворике стоит большая золотая «баранка». Opus — с большой буквы «О». opusbeverlyhills.com Дом двухэтажный и продается со всей обстановкой. opusbeverlyhills.com Более того, он «напичкан» эксклюзивной мебелью и произведениями искусства на сумму в 2 млн долларов. Прилагаются даже картины Дэмьена Хёрста и Энди Уорхола. Если не понравятся или пацаны начнут смеяться — можно продать, отбить часть бабок, потраченных на покупку этой шикардосной хаты. opusbeverlyhills.com Но что лично нас больше всего «вставляет» в этом доме, так это виды, которые открываются из него на ночной Лос-Анджелес. Фото: opusbeverlyhills.com Бассейн — это круто, конечно. Фото opusbeverlyhills.com «Встроенный» в него wellness-центр — тоже круто, но только благодаря видам. Фото opusbeverlyhills.com Вот он, центр. Фото opusbeverlyhills.com Пара «золотых» машинок тоже прилагается, если кому интересно. Как и винный погреб и специальное помещение, «нашпигованное» шампанским Crystal (более 1500 бутылок!). Фото opusbeverlyhills.com
Ни у кого нет лишних 100 млн долларов США?! Фото: opusbeverlyhills.com
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Вилла с видом на Лос-Анджелес продается за 100 миллионов долларов.
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