График отключения горячей воды перенесли на 15 мая

В связи с холодной погодой отключение горячей воды решено начинать 15 мая.

Отключать горячую воду начали с 10 мая, однако погода резко испортилась, и в ночь на 11 мая был побит температурный рекорд 117-летней давности.

В результате даже в тех квартирах, где горячая вода была отключена, ее снова включили и перенесли график отключения на 15 мая.

Кроме того, в управлении городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома отметили, что график может еще раз измениться.

«Если мы отключим тех, кого планировали 10-го мая, 15-го мая, то мы успеем выполнить все работы. Если это сделать позже, то мы не успеем выполнить все даже при круглосуточной работе. Тогда придется переносить отключение на сентябрь», – сообщают в управлении.

В центральной части Беларуси стоит холодная погода. С утра 11 мая в Минске было 0 градусов, шел снег. Отопление в столичных квартирах отключили еще 5 мая.