Победил! Минчанин полтора года судился со страховой компанией за 55 тысяч долларов за угнанный Lexus

Полтора года, километры переписок и множество судебных заседаний потребовалось минчанину Сергею, чтобы через суд взыскать со страховой компании B&B Insurance Co 55 тысяч долларов за автомобиль, который у него угнали в Украине. На днях Сергей выиграл суд, и теперь компания обязана не только выплатить ему по страховке 55 тысяч долларов, но и возместить моральный ущерб.



Фото: arigus-tv.ru

— Ущерб небольшой — речь идет о тысяче рублей, но все-таки я чрезмерно рад тому, что добился справедливости. Даже ценой полутора лет! — радостно сказал Сергей AUTO.TUT.BY после оглашения судебного решения по страховой выплате в 55 тысяч долларов за угнанный автомобиль. — Я все-таки хотел бы обратить внимание страховой компании на то, что нельзя заключать договор и указывать, что КАСКО действует во всех странах без ограничений, а на деле выясняется, что есть нюансы.

Напомним, история произошла летом 2015 года. Сергей с семьей: женой и двумя малолетними детьми — поехал на машине на отдых в Украину. Остановились в Виннице, припарковали машину на стоянке и решили прогуляться по городу. А когда вернулись, то машину на месте не обнаружили. По камерам было видно, что автомобиль проследовал по Красноармейской, Кирова, Фрунзе, 50-летия Победы, а потом пропал с радаров.



Автомобиль, который угнали у Сергея, пока тот был на отдыхе в соседней стране

Кроме оформления документов в местной милиции, Сергею пришлось повозиться с получением паспортов для жены и маленьких детей — вместе с машиной пропали и документы. Мало того, Сергей прошел полиграф, чтобы доказать свою непричастность к угону!

Успокаивало одно: автомобиль был застрахован на полное КАСКО. Страховка обошлась автомобилисту в 2000 долларов, зато действовала во всех странах. А значит, Сергей вправе был рассчитывать на страховые выплаты по возвращении в Минск. За угнанное авто 2010 года выпуска автомобилисту полагалась страховка в 55 тысяч долларов.

Вернувшись в Минск, Сергей пошел в страховую компанию. В выплатах автомобилисту не отказали, а лишь попросили предоставить три документа: о возбуждении уголовного дела, о признании Сергея потерпевшим в этой ситуации и закрытии или приостановлении уголовного дела либо приговор суда. Два документа автомобилист предоставил. А вот с третьим возникла загвоздка.

— Без бумаги о закрытии или приостановлении дела либо приговора суда страховая не выплачивала мне ущерб. Возникла так называемая правовая коллизия. В России дела об угоне, могу ошибаться, закрывают спустя два месяца, в Беларуси — через полгода или год. А вот в Украине такой нормы не существует после поправок в УПК в 2012 году! То есть фактически мою машину могут искать и, соответственно, не закрывать дело в течение десяти лет!





Мужчина начал переписку со страховой компанией, усложнялось дело тем, что запрошенные в Украине документы приходили на украинском языке, который при переводе мог приобретать совершенно причудливые формулировки.

— Доходило до смешного, я должен был предоставить постановление о том, что я не угонял свою машину, что я не виновен! Я поинтересовался, как же должна выглядеть такая бумага, но образец мне так и не показали. А в винницкой милиции, куда обратился за такой «справкой», я, да и страховая, выглядел безграмотным.

Автомобилист добился того, что суд признал его требования к страховой компании законными. Недавно прошла апелляция. Сергей выиграл! Несмотря на это, он предостерегает других автомобилистов от опрометчивого заключения договора на полное КАСКО без выяснения всех подробностей.

— Приходишь в страховую, платишь немаленькие деньги, ездишь и думаешь, что застрахован, а на деле выходит, что потом не можешь добиться выплат. Я хотел бы, чтобы после моего суда в страховой хотя бы задумались о том, что они дают людям подписывать, и что-то изменили.

В компании B&B Insurance Co AUTO.TUT.BY ситуацию не прокомментировали. После чего мы позвонили в указанную страховую компанию под видом клиентов, чтобы уточнить условия страхования по КАСКО. Однако никаких изменений в условиях страхования нам не озвучили.

— Страховка действует во всех странах без ограничений, кроме стран, где проходят военные действия, — все как и раньше. Если вы не предоставите необходимые документы: о возбуждении уголовного дела, о признании вас потерпевшей и о закрытии либо приостановлении дела, мы не сможем выплатить вам деньги по страховке. Законодательство других стран мы знать не обязаны.

Комментарий адвоката Минской областной коллегии адвокатов:

Адвокат Сергея — Ирина Кичак выступала на стороне защиты. Она считает, что изменения должны быть на законодательном уровне, а не в рамках одного дела. Вкратце рассказала, как проходил процесс и на что обращать внимание при заключении договора страхования:

— Процесс был достаточно напряженным, страховая компания не признавала исковые требования. Но суд первой инстанции вынес решение в нашу пользу. После чего страховая организация подала кассационную жалобу, но Мингорсуд также оставил решение в силе. Со своей стороны добавлю прописную истину: всем, кто решит воспользоваться услугами страхования, стоит внимательно читать договор и особенно правила страхования. На законодательном же уровне обязанность по разъяснению правил страхования нужно возложить на страховую компанию. Правила страхования должны учитывать разницу в законодательстве разных стран.