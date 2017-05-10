Аналитик: iPhone 8 поступит в продажу с опозданием в несколько месяцев

Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил новые подробности о будущем флагманском смартфоне компании Apple — iPhone 8. По информации аналитика, из-за производственных проблем дата старта продаж может сдвинуться на несколько месяцев.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обычно компания Apple наращивает производство новых моделей iPhone в конце августа, чтобы суметь обеспечить высокий спрос на смартфоны в середине сентября при старте продаж.

Сообщается, что в этом году из-за проблем с комплектующими у партнеров Apple начало производства нового смартфона сдвинется на несколько месяцев вперед и стартует лишь в ноябре. Это, в свою очередь, может повлиять на дату начала продаж новинки.

По словам Минг Чи Куо, основные проблемы связаны с 3D-датчиком фронтальной камеры нового iPhone 8. Обнаружились сложности и со сканером отпечатков пальцев. Аналитик отметил, что встроить датчик в экран оказалось достаточно сложно, а на задней панели устройства его не хотят видеть пользователи.

Но основной проблемой, которую Куо называет «худшим сценарием» для iPhone 8, выступают затруднения с аппаратным обновлением смартфона. В частности, компания Samsung, которая занимается выпуском OLED-дисплеев для нового гаджета, испытывает определенные сложности с их производством и не успевает выпустить необходимое количество подобных панелей.

Минг Чи Куо также заявил, что он снижает свой прогноз относительно поставок iPhone во втором полугодии 2017 года со 100−110 миллионов устройств до 80−90 миллионов единиц. По предварительной оценке других аналитиков, Apple удастся реализовать в этом году порядка 100−120 миллионов iPhone 8.

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