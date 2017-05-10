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Аналитик: iPhone 8 поступит в продажу с опозданием в несколько месяцев
Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo)
Обычно компания Apple наращивает производство новых моделей iPhone в конце августа, чтобы суметь обеспечить высокий спрос на смартфоны в середине сентября при старте продаж.
Сообщается, что в этом году из-за проблем с комплектующими у партнеров Apple начало производства нового смартфона сдвинется на несколько месяцев вперед и стартует лишь в ноябре. Это, в свою очередь, может повлиять на дату начала продаж новинки.
По словам Минг Чи Куо, основные проблемы связаны с 3D-датчиком фронтальной камеры нового iPhone 8. Обнаружились сложности и со сканером отпечатков пальцев. Аналитик отметил, что встроить датчик в экран оказалось достаточно сложно, а на задней панели устройства его не хотят видеть пользователи.
Но основной проблемой, которую Куо называет «худшим сценарием» для iPhone 8, выступают
Минг Чи Куо также заявил, что он снижает свой прогноз относительно поставок iPhone во втором полугодии 2017 года со 100−110 миллионов устройств до 80−90 миллионов единиц. По предварительной оценке других аналитиков, Apple удастся реализовать в этом году порядка 100−120 миллионов iPhone 8.
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Обычно компания Apple наращивает производство новых моделей iPhone в конце августа, чтобы суметь обеспечить высокий спрос на смартфоны в середине сентября при старте...
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