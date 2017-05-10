ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитик: iPhone 8 поступит в продажу с опозданием в несколько месяцев

11.05.2017 14:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил новые подробности о будущем флагманском смартфоне компании Apple — iPhone 8. По информации аналитика, из-за производственных проблем дата старта продаж может сдвинуться на несколько месяцев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обычно компания Apple наращивает производство новых моделей iPhone в конце августа, чтобы суметь обеспечить высокий спрос на смартфоны в середине сентября при старте продаж.

Сообщается, что в этом году из-за проблем с комплектующими у партнеров Apple начало производства нового смартфона сдвинется на несколько месяцев вперед и стартует лишь в ноябре. Это, в свою очередь, может повлиять на дату начала продаж новинки.

По словам Минг Чи Куо, основные проблемы связаны с 3D-датчиком фронтальной камеры нового iPhone 8. Обнаружились сложности и со сканером отпечатков пальцев. Аналитик отметил, что встроить датчик в экран оказалось достаточно сложно, а на задней панели устройства его не хотят видеть пользователи.

Но основной проблемой, которую Куо называет «худшим сценарием» для iPhone 8, выступают затруднения с аппаратным обновлением смартфона. В частности, компания Samsung, которая занимается выпуском OLED-дисплеев для нового гаджета, испытывает определенные сложности с их производством и не успевает выпустить необходимое количество подобных панелей.

Минг Чи Куо также заявил, что он снижает свой прогноз относительно поставок iPhone во втором полугодии 2017 года со 100−110 миллионов устройств до 80−90 миллионов единиц. По предварительной оценке других аналитиков, Apple удастся реализовать в этом году порядка 100−120 миллионов iPhone 8.

Читайте также:

В Беларуси подешевели iPhone 7

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычно компания Apple наращивает производство новых моделей iPhone в конце августа, чтобы суметь обеспечить высокий спрос на смартфоны в середине сентября при старте...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
График отключения горячей воды перенесли на 15 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика