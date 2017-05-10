Прокопович призвал гармонизировать налоговое законодательство ЕАЭС





Налоговое законодательство Беларуси необходимо гармонизировать с законодательством стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил на заседании Совета по развитию предпринимательства его председатель Петр Прокопович.

"Необходимо гармонизировать налоговое законодательство с законодательством стран - участниц Евразийского экономического союза, нашего основного торгового партнера – России", – отметил Петр Прокопович.

Он считает, что лучшие практики можно применять один к одному, чтобы условия хозяйствования были равны. Также Петр Прокопович призвал активнее защищать внутренний рынок, пишет БЕЛТА.

"Сегодня у нас главная проблема экономической стабильности – это то, что мы ежегодно завозим импортных товаров и продаем внутри страны больше, чем получаем валюты от экспорта. При этом более половины всех импортных товаров – это товары, которые мы можем производить у себя в стране или уже производим, но мы не защитили свой внутренний рынок, в том числе и по вопросам налогообложения", – пояснил он.

Петр Прокопович считает необходимым создать межведомственную комиссию, которая бы занялась разработкой перспективных предложений по кардинальному совершенствованию налогового законодательства прежде всего с точки зрения повышения его понятности и прозрачности. По его мнению, не должно быть вопросов, которые бы решались подзаконными актами, инструкциями.

"Закон должен один действовать, чтобы каждый мог поднять закон и посмотреть, что его ожидает", – подытожил он.

На заседании Совета по развитию предпринимательства рассматривались предложения предпринимательского сообщества по совершенствованию налоговой системы Беларуси. Сопредседатель правления, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич рассказала, что при союзе создан совет по экономической политике, который вплотную занимается вопросами налогообложения, и представила первые наработки.

В частности, предлагается гармонизировать ставки налогов на уровне стран - участниц ЕАЭС, разрешить субъектам хозяйствования применять метод оплаты при исчислении НДС, упростить систему администрирования (особенно во взаимоотношениях с Россией). Также Жанна Тарасевич озвучила предложение лишить или ограничить права местных Советов депутатов применять повышающие коэффициенты к налогам на землю и недвижимость, а также рассмотреть целесообразность и возможность объединения двух налогов в один. Кроме того, бизнес-сообщество считает, что можно предоставить право субъектам хозяйствования льготировать прибыль на 100%, если она будет направляться на развитие предприятия и создание новых рабочих мест, и расширить перечень вычетов из налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль (имеется в виду спонсорская помощь, благотворительная деятельность и т. д.).