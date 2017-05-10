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ЕС утвердил безвизовый режим для Украины

11.05.2017 14:51 — Разное | Ежедневник  
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ЕС утвердил безвизовый режим для Украины

После вступления в силу документ освободит от виз украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС.

Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима. Законодательный акт Европейского парламента и Совета был утвержден без обсуждения в соответствии с повесткой дня.

В нем говорится об "освобождении от виз граждан ЕС во время поездок в Украину и украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС". Как сообщает УНИАН, соответствующее решение было принято 11 мая в Брюсселе в рамках непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

Совет ЕС анонсировал введение безвиза для Украины, опубликовав объяснительное видео. Документ президенты Европарламента и Совета ЕС должны подписать в ЕП 17 мая. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

 
 
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После вступления в силу документ освободит от виз украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС.

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