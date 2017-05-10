|
ЕС утвердил безвизовый режим для Украины
11.05.2017 14:51 — Разное | Ежедневник
После вступления в силу документ освободит от виз украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС.
Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима. Законодательный акт Европейского парламента и Совета был утвержден без обсуждения в соответствии с повесткой дня.
В нем говорится об "освобождении от виз граждан ЕС во время поездок в Украину и украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС". Как сообщает
Совет ЕС анонсировал введение безвиза для Украины, опубликовав объяснительное видео. Документ президенты Европарламента и Совета ЕС должны подписать в ЕП 17 мая. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После вступления в силу документ освободит от виз украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии