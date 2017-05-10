Мотоциклист, который тяжело травмировал 11-летнюю девочку в Гомеле, заключен под стражу

Мотоциклист, сбивший на пешеходном переходе в Гомеле ребенка, заключен под стражу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.



Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла 1 мая , в 17.20. 30-летний байкер, не имея права управления транспортными средствами, ехал на мотоцикле Honda CBR 1000 F по улице Хмельницкого и на обозначенном дорожными знаками и разметкой нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в районе дома № 52 на улице Дзержинского, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу и вела рядом с собой велосипед. После наезда мотоцикл отбросило в сторону, где он столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом встречным VW Jetta.



Фото: Следственный комитет

В результате ДТП 11-летний ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

В отношении водителя мотоцикла Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь.

— При изучении характеризующего материала в отношении обвиняемого установлено, что ранее он 46 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 44 раза — за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. В 2014 году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения он был лишен права управления сроком на 3 года. В 2013 году обвиняемый также привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, — сообщила Мария Кривоногова.



Фото: Следственный комитет

Учитывая личность обвиняемого, а также обстоятельства совершенного ДТП, следствие применило к мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

В рамках производства по уголовному делу следственное управление УСК по Гомельской области дополнительно устанавливает очевидцев ДТП. Следователи обращаются к гражданам, обладающим значимой информацией о происшествии, с просьбой сообщить ее по телефонам: 8 0232 70−45−49, 8029 667−60−52.