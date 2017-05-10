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Мотоциклист, который тяжело травмировал 11-летнюю девочку в Гомеле, заключен под стражу
Мотоциклист, сбивший на пешеходном переходе в Гомеле ребенка, заключен под стражу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Напомним,
В результате ДТП 11-летний ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
В отношении водителя мотоцикла Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь.
— При изучении характеризующего материала в отношении обвиняемого установлено, что ранее он 46 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 44 раза — за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. В 2014 году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения он был лишен права управления сроком на 3 года. В 2013 году обвиняемый также привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, — сообщила Мария Кривоногова.
Учитывая личность обвиняемого, а также обстоятельства совершенного ДТП, следствие применило к мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.
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Ранее байкер 44 раза привлекался за нарушение ПДД, также в 2013 году он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности.
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