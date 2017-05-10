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Курс биткоина установил исторический максимум

11.05.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
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Стоимость биткоина достигла очередного исторического максимума. На торгах в четверг, 11 мая, криптовалюта выросла до 1839 долларов, прибавив более 80 долларов. Об этом свидетельствует информация на сайте Coindesk. Капитализация биткоина при этом приблизилась к 30 миллиардам долларов.


За последние два дня курс биткоина вырос на 100 долларов. С 6 мая капитализация криптовалюты выросла на три миллиарда долларов.

Виртуальная валюта продолжает расти после того, как Япония в апреле признала ее в качестве легальной формы оплаты.

Также в апреле Банк России назвал легализацию биткоина в стране преждевременной. В то же время замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что российские власти рассматривают возможность легализации операций с биткоинами и другой криптовалютой уже в 2018 году в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. При этом государство, по его словам, должно знать участников финансовых сделок.

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, она создана на базе блокчейна (от английского blockchain — блочная цепь). Это технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Виртуальная валюта продолжает расти после того, как Япония в апреле признала ее в качестве легальной формы оплаты.

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