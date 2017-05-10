Российскую подлодку заметили в Ла-Манше

С борта вертолета ВМС Великобритании было снято видео с российской подлодкой Б-265 «Краснодар», которая проходила через Ла-Манш. На расстоянии от субмарины следовал фрегат королевского флота Somerset, пишет Defence.ru

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

«Краснодар» служит в Черноморском флоте, в 4-й отдельной бригаде подводных лодок ЧФ, базирующейся в Новороссийске. Сообщается, что субмарина шла в Черное море с Балтики после участия в учениях.

Подлодка «Краснодар» относится к проекту 636.3 «Варшавянка». Это усовершенствованный вариант экспортной подлодки проекта 877ЭКМ. За рубежом она получила прозвище «Черная дыра» за свою малошумность. Служившие на подлодках этого класса моряки отмечают, что «Варшавянка» «видит» под водой лучше, чем самые распространенные лодки США проекта «Лос-Анджелес».

Подлодка вооружена крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать цели на дальности до 2500 км. Корпус субмарины покрыт особым материалом, который скрывает лодку от гидролокаторов.

Читайте также: Британский военный корабль перехватил российскую подлодку