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Балет, расизм и сверхвозможности: в прокат Витебска вышли новые фильмы

11.05.2017 15:25 — Разное | Tut.by  
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С 11 мая в кинотеатрах Витебска показываются новые фильмы: ужас «Прочь», русская драма «Большой» и приключенческий боевик «Меч короля Артура». AFISHA.TUT.BY рассказывает о каждом из них.

«Большой»


Режиссер: Валерий Тодоровский.

В ролях: Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров, Николя Ле Риш, Маргарита Симонова, Екатерина Самуйлина, Анна Исаева, Анастасия Плотникова, Анастасия Прокофьева, Анна Тарасенко.

Где смотреть: Дом кино.

Фильм рассказывает о том, как Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: ее замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.

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«Прочь»


 

Режиссер: Джордан Пил.

В ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс, Маркус Хендерсон, Бетти Гэбриел, Лейкит Стэнфилд, Стивен Рут, Лил Релл.

Где смотреть: кинотеатр «Мир».

История о том, как чернокожий парень Крис едет в семейное имение своей девушки, чтобы познакомиться с ее родителями. Обеспокоенный межрасовым вопросом, он чувствует себя неуютно в кругу белой семьи, но даже не представляет истинных масштабов угрозы. Его тревога подпитывается столкновениями с другими афроамериканцами, которые ведут себя как умалишенные, а в родных городах числятся пропавшими без вести.

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«Меч короля Артура»


Режиссер: Гай Ричи.

В ролях: Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Аннабелль Уоллис, Гермиона Корфилд, Кэти МакГрат, Эрик Бана, Дэниэл Стисен, Милли Брэйди, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу.

Где смотреть: Дом кино, кинотеатр «Мир».

Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

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Больше фильмов можно найти на AFISHA.TUT.BY.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на на концерт группы 5'Nizza в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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С 11 мая в кинотеатрах Витебска добавятся в прокат три фильма. AFISHA.TUT.BY рассказывает о них.

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