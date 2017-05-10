В Минске пьяный водитель уходил от преследования ГАИ - сначала на Opel, потом - бегом

В Минске инспекторы задержали пьяного водителя, который сначала пытался скрыться от них на машине, затем — бегом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ Заводского района Анастасию Забавскую.

Инцидент произошел ранним утром 11 мая на Партизанском проспекте. «Молодой человек, изрядно выпив в одном из столичных кафе вместе с товарищами, не придумал ничего лучше, как сесть за руль своего автомобиля. Проигнорировав требования сотрудника ГАИ об остановке, нетрезвый водитель продолжал движение, потом все же остановился, открыл дверь автомобиля и побежал, однако далеко уйти не смог — следовавший за ним инспектор ДПС почти сразу догнал его. В крови нарушителя было обнаружено 1,8 промилле алкоголя», — рассказала Анастасия Забавская.

Нарушителем оказался 27-летний мужчина, работающий водителем на одном из предприятий. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит штраф до 100 базовых величин. Его Opel Vectra помещен на штрафстоянку.