В Минске токарь угрожал семье похожим на гранату предметом

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 54-летний токарь 9 мая угрожал своей семье предметом, похожим на гранату. Об этом говорится в сообщении официального представителя Фрунзенского РУВД столицы Натальи Оскирко, размещенном на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В милицию около 14.00 обратился сын мужчины. Он рассказал, что его отец, находящийся в квартире жилого дома по ул. Каменногорской, угрожает предметом, внешне напоминающим гранату. Главу семьи задержали прибывшие на место сотрудники милиции. "При осмотре квартиры были обнаружены три металлических предмета, внешне напоминающие взрывные устройства. Саперно-пиротехническая группа войсковой части 5448 установила, что обнаруженные предметы предположительно являются самодельными взрывными устройствами, т.к. одно из веществ внутри - порох. По изъятым предметам назначена экспертиза", - отмечается в сообщении.

Было установлено, что между мужчиной, находившемся в состоянии алкогольного опьянения, его бывшей супругой и сыном произошел конфликт. "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) УК Беларуси, - рассказал заместитель начальника Фрунзенского РУВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Андриевский. - Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет".

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-