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Грузовик опрокинулся в Минском районе - пострадал водитель
Фото Минского областного УМЧС
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Минском районе деблокировали пострадавшего в ДТП, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Новоселки Минского района поступило в 11.36 от очевидца. Опрокинулся грузовик. Требовалась помощь в извлечении пострадавшего.
Работники МЧС деблокировали из автомобиля водителя 1987 года рождения. С предварительным диагнозом "вывих левого плеча, ушиб левой ноги" бригадой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в больницу.-0-
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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Новоселки Минского района поступило в 11.36 от очевидца. Опрокинулся грузовик. Требовалась помощь в...
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